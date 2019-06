Sådan undgår du problemer hos forhandleren

Når en aftale om en reparation eller et bilkøb kører af sporet, er der ofte en rød tråd: Parterne har typisk ikke haft en klar aftale, eller der har været forskellige forventninger fra begyndelsen.

Det er temaer, som fylder i stakken af klager hos Ankenævn for biler. Her modtog man i fjor 599 klager fra bilejere, der oplevede problemer med deres værksted eller forhandler.

Tre ud af fire sager handler om bilkøb og resten om reparation. I sagerne om bilkøb er parterne i mange tilfælde uenige om, hvordan begreberne garanti og reklamationsret skal tolkes.

Alle bilkøb ved en forhandler er omfattet af købeloven, så der er to års reklamationsret. Inden for det første halve år formodes det, at eventuelle fejl var til stede ved leveringen. Senere skal køberen påvise dette.

Tvisten opstår ofte, når køber og sælger går fejl af, hvilke forventninger der er til bilen, lyder det fra Nikolaj Andreasen, der er sekretariatschef hos Ankenævn for biler.

– Hvis man køber en nedslidt bil og har en forventning om, at man vil bruge den som pendlerbil i fem år uden at skulle bruge andet end benzin eller diesel, mens forhandleren inde i sit hoved har en forventning om, at kunden ved, hvad vedkommende går ind til, så handler det om at få afstemt forventningerne fra begge sider fra starten, siger han.

Generelt kan man forvente mere af en nyere og dyrere bil, og det er således heller ikke alle ting, som går i stykker på en ældre bil, der kan betegnes som mangler.

I sagerne om reparationer er det klassikere som tandremme, gearkasser og turboer, der fylder meget hos klagerne.

Ifølge Nikolaj Andreasen opstår konflikten typisk, når der er tvivl om, hvad der skal repareres, eller hvad det må koste. Det kan forebygges med en klar aftale, og er den skriftlig, er den sværest at løbe fra. Det vigtigste er dog at få talt om tingene fra begyndelsen, påpeger sekretariatschefen.

Hos FDM råder Lennart Fogh, der er afdelingschef i bilistorganisationens juridiske rådgivning, så vidt muligt til at få en skriftlig aftale, når bilen afleveres. Og det gælder, uanset om der er tale om service, undersøgelse eller reparation.

– Det er bedre at bruge få minutter på at forberede sig frem for at bruge et år på at rydde op. Skriftlighed er den bedste måde at undgå misforståelser på. Så er der ingen tvivl om, hvilken pris der er aftalt, siger han.

Lennart Fogh peger i lighed med Nikolaj Andreasen på vigtigheden af at afstemme forventningerne ved bilkøb, og at det også er i bilforhandlernes interesse.

– Set med forhandlerøjne er der ikke noget værre end at miste en kunde, som man kunne have langvarige relationer til. Derfor er det vigtigt at afstemme forventningerne og sætte sig ind i kundens sted, siger afdelingschefen.

Han nævner som eksempel, at en rutineret 55-årig bilist typisk ved mere om en bils reelle brændstofforbrug og mange andre forhold end nybagt bilist på 19 år. Det er samtidig vigtigt, at alle oplysninger kommer frem, før slutsedlen underskrives.

– Brugte biler er unikke. Det, som gør dem unikke, er for eksempel kørte kilometer, skader og om alle serviceeftersyn er overholdt. Men også oplysninger om hvorvidt bilen har været skolevogn, taxa eller noget andet. De unikke forhold skal frem, og det er vigtigt, at der er en tjekliste, som begge parter får styr på, og som forhandleren har pligt til at oplyse om, siger Lennart Fogh.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Elbiler giver nye udfordringer

Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Der er stadig ganske få elbiler blandt de klager, som Ankenævn for biler modtager. Men bilerne med batteri kommer til at fylde mere, og med dem følger formentligt også nye typer af klager. Det vurderer Nikolaj Andreasen, som er sekretariatschef hos ankenævnet.

– Der er relativt få elbiler på markedet. Men når der kommer flere ud at køre, bliver der også flere sager, og der kan opstå nye problemstillinger, siger han.

Nævnet har de seneste år behandlet sager om elbiler, der ikke kørte så langt på en opladning som lovet, herunder batterier der med tiden mistede deres kapacitet.

– Det handler også her om at få afstemt sine forventninger med, hvad man får hjem i garagen, siger Nikolaj Andreasen.

Ankenævnet er også begyndt at se flere sager, hvor der er problemer med reparations- og serviceaftaler. Her drejer uenighederne sig typisk om, hvor mange kilometer der er indbefattet af aftalen, eller hvordan den opsiges.

I de tilfælde handler det ifølge Nikolaj Andreasen ofte om, at forhandleren skal anskueliggøre, hvad aftalerne omfatter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ankenævn for biler



Ankenævn for biler er oprettet af den danske bilbranche og FDM. Nævnet behandler klager i forbindelse med køb af nye og brugte biler for over 10.000 kroner og værkstedsregninger på mere end 1500 kroner. Klager indgives på nettet, og det koster 400 kroner.

Nævnet modtog sidste år 599 klager. En tredjedel blev afgjort, før nævnet nåede at behandle sagen. Klageren fik medhold i cirka 45 procent af de resterende sager.

Den gennemsnitlige behandlingstid for en klage var i fjor på 4,4 måneder.

Ankenævnet har et elektronisk udhængsskab for virksomheder, der ikke retter sig efter nævnets afgørelser. De er typisk ikke medlem af organisationerne bag nævnet.

I forhold til antallet af bilhandler og reparationer bliver der indsendt meget få klager.

Læs mere på bilklage.dk.