Spar penge på bilkøbet: Her er modellerne, der er på tilbud

Hvis du er i markedet for en ny bil, er der masser af ekstraordinære tilbud at plukke af lige nu. Traditionen tro er tiden omkring nytår højsæson for tilbud hos landets bilforhandlere, og i år er ingen undtagelse. Opfindsomheden er stor, og spændvidden usædvanlig bred.

Lokkemaden spænder fra tilbud om gratis service og reparationsaftale med i prisen over billig finansiering og til 'byt-til-nyt'. Mange steder tilbyder man også at give særlige udstyrspakker med i prisen eller rabatter på listeprisen. Det kan dog også være tilbud på privatleasing eller billig strøm til elbilen i op til tre år.

Typisk ligger rabatterne på 10.000-20.000 kroner, men der er også undtagelser. Her er den mest markant hos Ford, der giver hele 100.000 kroner i rabat på køb af en bestemt Ford S-Max i en tidsbegrænset periode af januar.

Ford har dog store rabatter året rundt, som importøren bruger som en del af sin markedsføring. Det samme er tilfældet hos importøren af Peugeot og Citroën, der har skruet ekstra op for tilbudsblusset omkring nytår.



Toyota tilbyder ekstra lav rente på sine hybridbiler – blandt andet denne C-HR. Foto: Toyota

Toyota er en af de importører, som har det meste af tilbudsviften med. Her reklamerer man både med udstyrsmodeller og finansiering med nul kroner i udbetaling.

Toyota har gennem flere år haft finansieringstilbud fra importørens eget selskab, Toyota Finans, på nytårsprogrammet. Det er der flere årsager til, lyder det fra Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota Danmark.

- Vi har erfaring med, at det har en effekt, når vi markedsfører en lav rente. Det er noget, som mange er interesseret i, og som for alvor rykker for folk, siger han.

Langt de fleste bilimportører holder nytårskur med et åbent hus-arrangement i årets første weekend, 5.-6. januar, mens enkelte har et eller flere arrangementer senere. Årets første weekend er stadig et tidspunkt, hvor mange danskerne kigger efter bil, vurderer Anders Tystrup, og derfor er de fleste mærker med.

- Traditionelt har der været åbent hus-arrangementer lige efter nytår, i påsken og lige efter sommerferien. Det er blevet mere blandet, men de fleste holder fast i arrangementet ved nytår, siger Anders Tystrup og tilføjer:

- Det er et tidspunkt, hvor mange har haft fri fra jobbet og måske hygget sig med familien. Så her føler man sig godt tilpas og har friske øjne på et nyt år, hvor mange så enten går ud og køber ny bil eller lader sig inspirere ved at kigge.



Nissan har en klassisk kampagne, hvor der følger udstyr for 10.000 kroner med på Qashqai. Foto: Nissan

Spørger man Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, er der en række ting, som man skal gøre sig klart, før man kaster sig over et tilsyneladende godt tilbud. Hvis det for eksempel indeholder en udstyrspakke eller noget bestemt ekstraudstyr, skal man overveje, om det er noget, som man også ville have prioriteret, hvis det ikke var på tilbud.

- Man skal gøre sig sine behov klart. Man skal ikke lade sig forblænde af tilbuddene. Men hvis de passer til det, som man er ude efter, så kan man måske gøre en god handel, siger Ilyas Dogru.

De nye WLTP-miljøkrav til nye biler, der trådte i kraft 1. september, spiller også en rolle denne gang. Forhandlerne må nemlig sælge biler efter den gamle NEDC-norm frem til 1. april 2019. Hvis man får tilbudt en af disse eller en demobil med ganske få kilometer, som ikke er optimeret til den nye norm, er det vigtigt at tænke sig om. Bilerne kan risikere at få et større værditab end biler, som er optimeret efter den nye norm.

- Man kan ikke give et entydigt svar på, hvor meget en bil vil tabe i værdi. Værditabet er svært at forudsige, fordi vi ikke ved, hvordan bilmarkedet vil udvikle sig. Men hvis man får en god rabat, så skal man overveje for og imod, siger Ilyas Dogru.

Hvis rabatten er stor nok, kan det nemlig være et fornuftigt køb, mens det modsatte også kan være tilfældet. Det afhænger af den konkrete bil.



Volkswagen holder åbent hus lidt senere i januar og har IQ-udgaver af Golf, Touran og Tiguan med ekstra sikkerhedsudstyr på programmet. Foto: Thomas Hjortshøj

Man skal også være opmærksom på, at prisen er et forhandlingsoplæg, og at alt er til forhandling – også selv om der for eksempel er tale om modeller med rabat eller ekstraudstyr.

Forbrugerrådet Tænk har i flere omgange og senest i foråret kåret Toyota som udbyder af det billigste billån. Men det er i alle tilfælde en god idé først at forhøre sig ved mindst to udbydere af billån for at være sikker på at få den billigste løsning, lyder det fra Forbrugerrådet i deres seneste analyse.

Lånet er i bund og grund et produkt ligesom bilen, der kan forhandles om, og det gælder tillige ved leasing. Nogle forhandlere tilbyder også kunderne en garanteret mindstepris for den brugte bil, men denne pris kan være bundet op på en dyr udstyrsvariant af den model, man har kig på.

Ifølge Ilyas Dogru fra FDM skal man ikke være bange for at købe en dieselbil, hvis man har et behov, som er stort nok. Heller ikke selv om 2018 har været et turbulent år for brændstoffet.

- Vi får rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der vil købe en benzin- eller dieselbil, og som spørger, om de skal kigge hen mod elbilerne. Men svaret er, at man ikke skal være bange for at købe hverken en benzin- eller dieselbil. Der er rigtig lang tid til 2030. Vi siger, at man skal købe efter sit behov, siger han med henvisning til regeringens målsætning om, at alle biler fra 2030 skal være elektriske.