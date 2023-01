Største aftale i historien

Er mange en af de mange danskere, som kører rundt i en bil, der kan lades op med et ladekabel, er der gode nyheder.

Den største aftale herhjemme om at etablere ladestandere til elektrificerede biler er nemlig faldet på plads.

Bag aftalen står ladeoperatøren Clever og pensionsselskabet PFA, som i samarbejde vil etablere 1400 ladepunkter landet over hen over de næste år.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Det bliver Clever, der skal udrulle 1400 ladepunkter på flere af pensionsselskabets erhvervs- og boligejendomme i hele landet fordelt i byer som København, Aarhus, Odense, Risskov, Vejle, Slagelse, Birkerød og Hillerød.

– I Clever mener vi, at elbilen skal være folkelig og for alle, og derfor opsætter vi også ladestandere der, hvor elbilisterne er – uanset om du er på arbejde eller bor i lejlighed og ikke har mulighed for egen ladeboks.

- Det skal være nemmere at køre i elbil og mere oplagt at vælge den til, og her er erhvervslivets bidrag en vigtig faktor, så vi i fællesskab kan gøre det muligt at vælge de grønne løsninger til i hverdagen, siger Casper Kirketerp-Møller, som er direktør i Clever, i pressemeddelelsen.

PFA er Danmarks største ejendomsinvestor og ejer mere end 5000 lejligheder og 80 kontorejendomme i hele Danmark. Aftalen betyder, at 15 procent af alle PFA Ejendommes parkeringspladser i fremtiden er til elbiler.

– I PFA investerer vi hvert år millioner i at renovere og bygge ejendomme, der lever op til høje standarder indenfor bæredygtighed, og nu tager vi skridtet videre og rykker klimaindsatsen ud på parkeringspladserne for at imødekomme behovet for flere ladestandere i Danmark, siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.



