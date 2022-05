Stuntman: - Jeg er den rene bilsadist

- Hvad er dit forhold til biler?

- Det er nok bedre at spørge, hvad bilernes forhold til mig er. For jeg er den rene bilsadist og har taget livet af flere, end jeg har tal på. Men rent personligt har jeg ikke noget forhold til at køre bil. Jeg synes, det er kedeligt, ensformigt og til at blive køresyg af.

- Hvilken bil kører du i for tiden?

- En Duster. Primært fordi jeg samarbejdede med dem om nogle reklamefilm.

PR-foto

- Hvilken bil var den første, du smadrede?

- Da jeg var 16 år gammel, købte jeg min første bil. Faktisk købte jeg to, så jeg kunne øve mig i biljagt. Den ene var en Volkswagen Bobble og den anden en Citroën Dyana. Jeg vidste ikke en skid om biler, men de var billige, og nu ved jeg, at det er de to sidste biler, man skal købe, hvis man skal lave biljagt.

- Var du ikke for ung, når du ikke havde kørekort?

- Jo, men jeg havde et job på et filmselskab, hvor jeg i halvandet år blev ved med at binde dem en historie på ærmet, når de ville have mig ud at køre som bud. Jeg sagde til dem, at jeg var 18 år. Det var først bagefter, at jeg fandt ud af, at de hele tiden havde vidst min alder, for de havde jo mit CPR-nummer til løn.

- Til gengæld var min kørelærer superfed og med på løgnen. Han var gammel rallykører, så de mange ekstra køretimer brugte vi på at køre rally ude i Blovstrød.

- Hvor mange biler har du smadret?

- Plus 200 vil jeg tro. Før i tiden, da der var biljagter i alle film, var det normalt, at vi opkøbte 20-30 biler til én film. Vi støvsugede Skandinavien for biler.

- Hvad er det vildeste bilstunt, du har lavet?

- Jeg skulle lave en dobbelt sidelæns salto i en Trabant engang. Jo større bil, des nemmere er det at få den til at snurre rundt. Men en Trabant er en meget smal bil, endda med tag af eternit, og oven i det sidder man med hovedet helt oppe i taget.

Arkivfoto: Camilla Stephan

- Første forsøg gik perfekt, men jeg skulle lige prøve igen, og det skal man aldrig gøre, for kroppen er så meget oppe at køre på adrenalin, at det svarer til at være på morfin. Man tænker ikke klart. Trabanten faldt direkte ned på taget, og det resulterede i, at jeg landede direkte på hjelmen, brækkede alle ribben i den ene side og mit nøgleben.

- Har det smittet af på din private kørsel?

- Jeg kører faktisk rigtig forsigtigt og aldrig for hurtigt, fordi jeg har set, hvor slemt det kan gå.

- Hvilket mærke har du ødelagt flest af?

- Ford. Primært fordi de var billige, men uden at se billige ud, og så er de sejlivede, så man kunne øve sig mange gange i at rulle rundt i dem uden at tage livet af dem.

- Hvad er det seneste stunt, du har lavet?

- Jeg forsøgte at trække Oslo-båden. Det kostede en bil livet, men det lykkedes faktisk med bil nummer to.

- Er det bedst at lave stunts i gamle eller nye biler?

- Helt klart gamle biler. De er ikke fyldt med en masse sikkerhedsudstyr. Det er svært at få nye biler til at skride ud og miste kontrollen. Jeg har netop kæmpet med at få en Alfa Romeo til at skride, endda på is, for selv om alt var slået fra, så blokerede sikkerhedsudstyret det.

- Hvordan påvirker det de biljagter, man ser i film?

- Biljagterne er blevet mere realistiske og opfindsomme siden 80’erne. Ofte sidder stuntmanden oppe på taget og styrer, mens skuespillerne er inde i bilen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------