Tabte ejendele er livsfarlige

Når der bliver tabt genstande på vejene, kan det være til stor fare for landets bilister. Der gælder dog regler for, hvornår du selv skal forsøge at rydde op efter dit tabte habengut.

Ekstra Bladet har kontaktet Mads Herholdt, der er trafikvært på P4 Sjælland, for at blive klogere på problemet, der i yderste konsekvens kan koste menneskeliv.

Han fortæller, at P4 Trafiks opringninger om tabte genstande næsten udelukkende er på motorvejene. Derfor har han også en klar advarsel til landets bilister:

- Nødsporet er udelukkende til motorhavari og nødsituationer. Det er simpelthen for farligt selv at stoppe og forsøge at fjerne den tabte ting fra kørebanen. På en landevej må man gerne stoppe, så derfor er det nemmere at stoppe her, selv om man selvfølgelig skal vurdere situationen.

På P4 modtager reporterne hver dag opkald fra bekymrede danskere om tabte genstande på motorvejene. Arkivfoto: Gregers Tycho

Hvem fjerner tingene?

Stine Bendsen er afdelingsleder ved Vejdirektoratets Trafikcenter. Hun oplever også, at det stort set kun er på motorvejene, at myndigheden får underretninger om tabte ting.

- Vi rykker ud og fjerner tingene, når vi får en melding om genstande, der kan være til fare for trafikken. Genstande i nødsporet bliver kun fjernet med det samme, hvis man vurderer, at de udgør en fare.

Stine Bendsen understreger også farligheden af de tabte ting:

- Det er farligt, hvis nogen kører ind i en genstand, men det er også farligt, hvis man forsøger at undvige med 130 km/t.

Derfor er det noget, vi tager meget seriøst, understreger hun og tilføjer, at Vejdirektoratet bestræber sig på at samle det tabte gods op inden for 20 minutter på befærdede strækninger.

I 2017 væltede en trailer med en helikopter på E39 nord for Hjørring. Arkivfoto: René Schütze

Til spørgsmålet om, hvad der er det mærkeligste opkald om tabte ting, han har modtaget, svarer Mads Herholdt:

- En mand ringede engang ind og sagde, at nogen havde stillet træskoene på Køge Bugt-motorvejen. Jeg tænkte, at det var en noget makaber måde at fortælle om et dødsfald. Det viste sig dog faktisk at være rigtigt - nogen havde stillet et par træsko på motorvejen.

- De store ting er selvfølgelig de farligste på vejbanen. Forleden havde nogen tabt en kampesten på motorvejen. Det var jo en sindssygt farlig situation, så jeg sendte straks en trafikmelding ud i radioen.

Det sker også tit, at håndværkere taber store metalplader, som kan flyve rundt og skabe meget farlige situationer.

Ifølge Mads Herholdt sker det 'forbavsende ofte', at folk taber sofaer på vejene.

- Så plejer vi på redaktionen at joke med, om det er en hjørnesofa eller en sofa med chaiselong.

Trafikværten i problemer

Mads Herholdt fortæller, at han selv har oplevet at køre med et flyttelæs på en trailer fra Sjælland til Fyn, hvor 'hele lortet begyndte at ryge af'.

- Dengang stoppede jeg op og forsøgte at fjerne tingene, men det burde jeg faktisk ikke have gjort. Da de andre kom blæsende med 130 km/t, gik det op for mig, hvor farlig situationen var, siger han.

- Det er ikke sjældent, at skiltevognene bliver påkørt, og det viser jo bare, hvor farligt det er at befinde sig på motorvejen.

Stine Bendsen fortæller, at den mest bizarre tabte genstand, hun har hørt om, var en båd. Det får hende til at komme med en opfordring til landets bilister.

- Jeg undrer mig over, at folk ikke passer mere på. Danskere skal tænke sig om og spænde deres ting bedre fast.

Hvad skal man gøre, hvis man taber et legehus på motorvejen - eller som Mads Herholdt et helt flyttelæs?

- Man skal køre videre og derefter ringe til Vejdirektoratet eller P4 Trafik. Det er simpelthen for farligt selv at forsøge at fjerne tingene fra kørebanen. Derfor skal man heller ikke stoppe op, hvis man ser andre tabe noget.

Stine Bendsen pointerer, at det koster statskassen penge, når Vejdirektoratet skal ud og fjerne tabte ting. Når folk torpederer autoværn, kan man ofte sende regningen til den forulykkede bils forsikringsselskab, men fordi tabte genstandes ejermand ofte ikke kan findes, ender regningen hos skatteyderne.

