Tesla-dræbere eller bilernes svar på Huawei?

Nio, Xpeng og BYD.

Det er navnene på tre kinesiske elbilmærker, som danskerne meget snart kommer til at høre mere om.

Kina er nemlig klar til at køre sig i stilling som storspiller på det europæiske elbilmarked, og mærkerne Nio, Xpeng og BYD kan meget vel blive tilgængelige for danske forbrugere i løbet af året.

- Det er svært at komme udenom, at de her kinesiske elbiler kan noget. Nogle af dem lidt med prisen, mens andre er innovative. Så de kommer til at blive ret synlige på landevejene, siger Torben Arent, nyhedsredaktør hos FDM.

Selvom det endnu er ukendte mærker for de fleste danskere, er der ikke sparet på ambitionerne, og allerede veletablerede elbilgiganter som Tesla kan forvente at få kamp til stregen på teknologisiden.

- Der er ingen tvivl om, at der langt hen ad vejen er tale om kinesiske Tesla’er, og de kan måske lidt flere ting til en lidt lavere pris.

Ny teknologi

Det er en varieret palette af elbiler, danskerne kan forvente af de tre nye bilmærker - der er hverken tale om discount eller dårlige produkter.

- De prøver derimod at gøre tingene lidt anderledes. Ligesom at man i stedet for en iPhone for eksempel kan få en Huawei eller en Samsung til en lidt lavere pris, gælder det billede måske også for de her nye kinesiske elbiler, siger Torben Arent.

Nio og Xpeng vil forsøge at byde sig til som værende lidt mere revolutionerende, og på den måde vil de have banen mere for sig selv.

- De er lidt mere over i noget Tesla-agtigt, du kan tale til dem, de kan opgraderes og du kan få sådan nogle forskellige serviceordninger, hvor man kan tilkøbe ting.

- Nio kommer måske også med den første elbil med LiDAR, som er en teknologi, hvor bilen har bedre evner til at køre selv. Det har vi ikke rigtigt set andre steder endnu.

BYD skiller sig derimod ud fra de to andre mærker og kan træde ind på en del af markedet, hvor der allerede er trængsel.

- De har jo den her elektriske SUV i det, man kalder for C-segmentet, altså en mindre SUV, og der findes allerede 20 andre mærker i dette segment, hvor vi har sådan noget som Audi Q4 og en Hyundai Ayonic 5.

- Så på den måde kan BYD måske komme en lille smule sent ind, og der er virkelig tæt befolket i forvejen, siger Torben Arent.

Købes over nettet

Danske forbrugere skal indstille sig på, at særligt Nio og Xpeng også kommer til at udfordre med den måde, vi normalt køber biler på.

- Vi skal nok forvente, at de skal købes online. Der kommer nok også nogle fysiske lokaler, så hvis man ikke selv vil sidde derhjemme, kan man formentligt sidde med en sælger, der guider en, siger Torben Arent.

- BYD er måske lidt for tidligt at sige noget om endnu, men Maxus, som har samme importør, har valgt en meget traditionel løsning og har et stort antal forhandlere, og mange steder står de sammen med Fiat og andre biler.

Kinesisk knowhow

BYD, Nio og Xpeng er få ud af mange på det kinesiske elbilmarked, hvor virksomheder har budt sig til med ny, innovativ og avanceret teknologi til de kinesiske forbrugere over de senere år.

- Det er tre mærker, som kineserne også selv er ved at blive godt bekendte med, selvom Tesla også har et meget stærkere brand i Kina. Og lige med de her tre typer kan man faktisk også tale om billigere elbil-alternativer til kineserne selv, forklarer Casper Wichmann, daglig leder af ThinkChina på Københavns Universitet.

Medvinden til elbilerne er nemlig også hjulpet godt på vej af, at der fra den kinesiske stats side af bliver arbejdet med statssubsidier i elbil-sektoren. Det gør, at kineserne i højere grad køber en hjemmedyrket bil i stedet for en Tesla eller en benzinbil.

At kineserne på sigt vil fylde mere på det europæiske såvel som det globale elbilmarked, er en del af en større strategi fra Kinas side af.

Forureningen fra benzinbiler skal ned, og der bliver satset hårdt på ny teknologi, der skal være førende og eksporteres til resten af verden.

- Kina er for alvor begyndt at få knowhow inden for det her. Det er nu, at de sådan rigtigt begynder at eksportere elbilerne til resten af verden og kan være konkurrencedygtige på flere parametre.

Kinesisk startupkultur

Torben Arent forventer generelt, at de tre mærker kommer til at gøre god figur, når de engang bliver tilgængelige for danske forbrugere.

- Eneste men er, at der i flere tilfælde er tale om kinesiske startups. Så kan man være sikker på, om de også er her om fem år, spørger han retorisk og fortsætter:

- Og hvad er sådan en bil værd som brugt? Kan man få reservedele og service? Det er ikke noget, jeg vil sige, skal holde dig fra at købe en af dem, men principielt kan det blive en udfordring.

Premieren er lige på trapperne

En af de modeller, der formodentligt lander sidst på året, og som anvender LiDAR-teknologi, er Nio ET7. Her er der tale om en større bil, der kan ses som en konkurrent til Tesla Model S.

- De har ikke meldt ud, hvad den kommer til at koste, men vi er pænt oppe. Måske i omegnen af 500.000 eller 800.000 kroner, siger Torben Arent.

Xpeng ventes at lancere modellen P5 i Danmark i løbet af efteråret. Danske priser er endnu ikke meldt ud.

Det er endnu ikke meldt ud, hvornår BYD bliver tilgængelig i Danmark, men det ventes at ske senere i 2022, har det tidligere lydt.

I Norge har det længe været muligt at købe BYD-modellen Tang, en syvpersons SUV. Her ligger prisen fra 450.000 kroner (eksklusive registreringsafgift).

