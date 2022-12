Tesla-ejere risikerer at bryde loven

Lyder en bil, som automatisk sørger for at videofilme alt, der foregår omkring bilen – selv når den holder parkeret – som en smart løsning? Det synes mange Tesla-ejere formentlig, for mange af modellerne fra den amerikanske elbilproducent kan gøre netop det.

Men det kan være ulovligt for bilejerne at benytte overvågningssystemet, skriver FDMs medlemsmagasin, Motor.

Overvågningssystemet i Tesla hedder ’Sentry Mode’, og det er udviklet til at kunne dokumentere og forebygge tyveri, hærværk og skader i trafikken.

Imidlertid risikerer danske Tesla-ejere med Sentry Mode slået til at overtræde TV-overvågningsloven. Den siger nemlig, at det ikke er tilladt for private at foretage tv-overvågning af ’gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel’. Det skriver FDMs medlemsmagasin, Motor.

Annonce:

Hurtig udvikling

I det hele taget vækker systemet bekymring fra flere sider. Både i Danmark og i udlandet, hvor der stilles spørgsmål til, om systemet overhovedet er lovligt i EU. Således pågår undersøgelser i flere lande af, om systemet er lovligt – blandt andet i Holland, hvor Teslas europæiske hovedsæde ligger.

Lovgivningen halter efter den teknologiske udvikling, mener Dennis Lange fra FDM. PR-foto

- Udviklingen inden for kamerateknologi i moderne biler går hurtigt – og nok også hurtigere, end lovgivningen har kunnet følge med til.

- På den ene side er det naturligvis vigtigt, at der ikke sker ulovlig decideret overvågning i det offentlige rum, men på den anden side er det helt legitimt, hvis en bilejer vil kunne gardere sig mod bevismæssige udfordringer i forbindelse med skader på bilen, hærværk, uheld osv., siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.

- For forbrugeren er det under alle omstændigheder afgørende, at man kan regne med, at det udstyr, bilen leveres med, også kan benyttes lovligt, og hvis der er begrænsninger i denne mulighed, at forbrugeren bliver informeret klart og tydeligt om, under hvilke omstændigheder udstyret ikke må benyttes, siger han videre.

Annonce:

Over for FDM afviser Tesla at kommentere kritikken af Tesla Sentry Mode. I stedet understreger Teslas skandinaviske kommunikationschef, at det er bilejernes eget ansvar at overholde gældende lovgivning.



Her er tre steder, du kan spare på værkstedsregningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------