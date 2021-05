Tilsodede benzinmotorer skaber problemer

Et stigende antal bilejere oplever problemer med moderne turbobenzinmotorer, som soder til. Det kan give dårligere motorgang og forbrug - og i værste fald koste en motor. Olien er vigtigere end nogensinde, men der er også andet, du kan gøre for at forebygge

En letløbende turbobenzinmotor er typisk sparsommelig og har et raskt antrit. Men den nye generation af motorer med direkte indsprøjtning har også bagsider.

Et stigende antal bilejere oplever nemlig motorer, som døjer med koks, sod og aflejringer.

Det skyldes bl. a., at indsugningsventilerne kan få belægninger, så benzinmotoren går ujævnt og bruger mere brændstof.

Det betyder, at ejeren kan risikere en dyr rensning af motoren, som kan koste op til 12.000 kr. - og i værste fald ende med en ny motor.

Det er et fænomen, som hedder LSPI, 'Low Speed Pre Ignition'. Det sker i motorerne under sejtræk ved lave omdrejninger og giver tænding før tid, der kan være ødelæggende.

En af de, som ser problemerne, er Tue Svendsen, tekniker hos Din Bilpartner, Odense Auto, der har specialiseret sig i den type motorproblemer.

- Der er kommet rigtig mange biler med den her type motorer ud på vejene, og mange er ved at have nået en alder, hvor problemerne begynder at vise sig, siger Tue Svendsen.

Det er motorer, der fra fabrikkens side er optimeret til at kunne yde det maksimale, og derfor er de meget sensible.

En del af problemet er motorolien, hvor aflejringer i cylinderen kan gløde ved høj varme og antænde brændstofblandingen for tidligt og give LSPI.

Derfor er det vigtigere end nogensinde at få motorolie med de helt rigtige specifikationer, hvor den seneste udvikling inden for olierne er rettet mod at forebygge LSPI.

- Har man en bil, der har kørt på forkert motorolie i to-tre år, så begynder man for alvor at kunne se tingene komme hurtigt, siger Tue Svendsen.

Det er dog et problem, som kan være svært at opdage - selv ved tests - før motoren har taget skade.

Testene kan vise, hvis der har været tændingsudsættere. Men tændingsbanken er meget svær at opdage. Et tydeligt tegn på fremskredne problemer er en motor, der 'klirrer'.

Hos FDM oplever man en stigende grad tilsodning af den type benzinmotorer. Det gælder bl. a. Nissan-koncernens 1,2 liters DIG-T-motor, der findes hos Renault og Dacia. Men også bl. a. 1,2-og 1,4 TSI-motorerne fra VW-koncernen samt Fords 1,0 liters Ecoboost-motor viser sig ifølge vores oplysninger på værkstederne.

Ofte er bilejeren mellem to stole, fordi mange bilimportører betegner problemerne som 'kørselsbetingede' og dermed ikke en del af garantien.

Tom Westersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, uddyber.

- Men det er lidt i en gråzone. Hvornår er det kørselsbetinget, og hvornår skyldes det, at det er en halvdårlig motorkonstruktion? Så der er relativt frit slag for importørerne, siger Tom Westersø Larsen.

FDM har testet den type motorer ved småture og lange stræk, hvor de varmes igennem. Men selv motorer, der kørte 40.000 km om året, var også ramt af probleme.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Motoren soder til

Det kan være svært at opdage problemerne, før de er store. Men man kan gøre noget for at forebygge. Foto: FDM

De downsizede små turbobenzinmotorer med direkte indsprøjtning er bygget til at kunne yde relativt meget i en kort periode, mens der 80-90 procent af tiden ikke er brug for en ret stor motorkraft i bilen, da der kun anvendes 20-25 procent af de hk, der er til rådighed.

Når motoren roterer med lavt omdrejningstal og belastes, opstår der øget tryk og temperatur i cylinderne, hvor brændstof-/luftblandingen selvantændes af koks og olierester, hvilket bevirker, at motorens mekaniske dele belastes voldsomt.

Denne proces omtales som LSPI.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ro på med den bløde højrefod

Mange moderne benzinmotorer døjer med koks, sod og aflejringer. Det skyldes bl. a., at indsugningsventilerne kan få belægninger. Foto: FDM

Du kan gøre en del selv for at undgå problemet. Teknikeren anbefaler bl. a. at tilsætte renseadditiver. De forebygger sodaflejringerne i at sætte sig.

FDM oplever dog, at det ikke er alle importører, som anerkender renseadditiver som en løsning og fraråder brugen. Nogle siger også, at renseadditiver kan give større olieforbrug.

Alternativt kan man købe de bedre brændstoffer, som også har additiver.

Det kan være Shell V-Power oktan 100, som giver en bedre brændstoføkonomi på op til to-fire procent eller Circle K's Miles Plus 95.

Motorerne er optimeret ekstremt til at være økonomiske og højtydende, og der skal ikke meget til at få dem ud af balance.

Især forsigtig bykørsel kan få dem til at sode til.

- Undgå at kigge for meget på gearskifteindikatoren, som siger, at du skal skifte gear ved 1600-1700 omdrejninger.

- Hvis du kører bilen længere ud i gearene, har problemet sværere ved at opstå. Det går ikke med en for blød højrefod.

- Motoren skal have lov til at arbejde med højere omdrejninger, så bilen ikke sejtrækker, så har problemet sværere ved at opstå, siger Tom Westersø Larsen.

Det er et valg mellem pest eller kolera.

En tilsodet motor koster på forbruget, men det koster også at køre den langt ud i gearene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få dokumentation

Problemerne kan opstå, når motoren sejtrækker. Foto: Vantage Lubricants

De stadig længere serviceintervaller betyder i forvejen, at den korrekte olie er vigtigere end nogensinde. LSPI gør dette endnu vigtigere - især når bilen bliver ældre.

- De olietyper, bilfabrikkerne har valgt, er de, som motoren er designet efter, bl. a. når vi taler om olie-tolerancer. Derfor er det meget vigtig, siger Tom Westersø Larsen.

Det er derfor også supervigtigt at få papir på, at bilen er serviceret efter fabrikkens forskrifter, hvis det sker uden for mærkeværkstederne - og især de præcise specifikationer på motorolien.

Det gælder især de koreanske mærker, hvor Kia og Hyundai har garantier på syv eller fem år.

Ifølge den danske Nissan-importør har der ikke været nævneværdige problemer med denne motor eller Nissan Qashqai i særdeleshed. Hvis man vil forebygge, lyder rådet herfra på at undgå koldstarter og sørge for, at motoren bliver driftsvarm samt køre motoren langt ud i gearene.

Additiver er ikke noget, som importøren anbefaler.

Overvejer du at købe ny bil? Så læs med, og se, om den er fremtidssikret (+).

--------- SPLIT ELEMENT ---------