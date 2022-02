Tjek mails mens du kører

En selvkørende bil fra Mercedes er som den første blevet godkendt til at køre på Autobahn. Det betyder, at du kan se film og tjekke mails, mens du kører på motorvej

De tyske myndigheder har for nylig typegodkendt Mercedes EQS til selvkørende kørsel på niveau 3, hvilket betyder, at bilen i længere perioder kan føre alene.

Så langt er ingen anden bilproducent nået indtil nu, og den tyske bilkoncern kalder det selv for ’en milepæl’. Indtil videre gælder tilladelsen dog kun på et begrænset område af den tyske Autobahn, ligesom funktionen kun er tilgængelig ved hastigheder på op til 60 km/t.

Ifølge Jacob Skjærris, der er senior automotive manager ved KPMG, har netop lovgivningen været en hæmsko for udviklingen. De selvkørende funktioner har af denne grund været begrænset, siger han:

- At Mercedes EQS nu har tilladelse til at være fuldt selvkørende op til 60 km/t i Tyskland er et markant skridt. Det betyder i praksis, at chauffører ved køkørsel på motorvejen kan tjekke mails, mens bilen holder kursen.

Michael Knørr Skov er afdelingschef for Trafik og Planlægning hos Cowi. Han betegner den tyske tilladelse som ’et vigtigt skridt på en vej, der stadig er meget lang’.

- På niveau 3 behøver føreren under visse omstændigheder ikke at følge med i kørslen, men kan bruge tiden på noget andet. Det er oplagt til langsom motorvejskørsel, hvor trafikken er mindst kompliceret, fordi der ikke er krydsende trafik, cyklister eller fodgængere.

- Og således er det inden for teknisk rækkevidde, at køkørsel kan håndteres med bilen som chauffør, siger Michael Knørr Skov.

Den etiske diskussion udebliver

Cowi-afdelingslederen peger på de store bilfabrikanter som dem, der kommer til at drive udviklingen til næste skridt. Han pointerer, at det er kompliceret at lave en bil i høj kvalitet, og det taler for, at det bliver de etablerede producenter, der kommer til at drive udviklingen.

- De har i øvrigt et tæt samarbejde med de samme underleverandører. Når først koden er knækket ét sted, går det stærkt, siger Michael Knørr Skov.

Han mener, at et godt sted at holde øje er hos de tyske fabrikanter.

- For den videre udvikling mod niveau 4 og 5 er det vigtigt, at bilen bringes i stand til selv at køre sikkert under alle tænkelige forhold - så Wienerkonventionen kan overholdes, siger Michael Knørr Skov med henvisning til konventionen for vejtrafik fra 1968, som blandt andet siger, at en chauffør altid skal have fuld kontrol og er ansvarlig for et køretøjs adfærd i trafikken.

Ifølge Michael Knørr Skov mangler der stadig en grundig etisk diskussion om, hvilken fremtid i trafikken vi som mennesker ønsker - uanset om det handler om tryghed, sikkerhed, æstetik, ressourcer eller noget femte.

- Ønsker vi en fremtid, hvor vi som fodgængere i byerne er omgivet af tonstunge robotter? Vil vi acceptere, at trafikken går i stå på grund af overforsigtige robotter? Vil vi acceptere, at vi ikke kan krydse gaden, fordi den er tæt befærdet af tomme biler på vej til et parkeringsanlæg?

Michael Knørr Skov svarer på sine egne spørgsmål:

- Den selvkørende teknologi giver en række oplagte muligheder for at bruge biler anderledes, men også en række dilemmaer, vi som mennesker skal have taget stilling til, før vi er klar til at slippe teknologien løs.

Avanceret teknologi fungerer som bilens øjne og ører

Vi har spurgt Andreas Egense, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, hvordan selvkørende biler rent faktisk virker

- Hvilke konkrete teknologier muliggør, at bilerne kan køre selv?

- Det er en kombination af forskellige teknologier, men især sensorer har haft betydning for udviklingen. De er blevet bedre, billigere og mindre. Det drejer sig om lidar (laser-scannere), kamera, sonar, radar og mikrofoner, der fungerer som bilens øjne og ører.

- Vejret kan påvirke præcisionen af de forskellige teknologier. Det drejer sig også om digitale kort og positionsteknologier som GPS, siger Andreas Egense.

- Endelig er der også kommunikationsteknologi, som gør det muligt for bilerne at kommunikere med hinanden og med trafiksignaler, vejmyndighederne eller private udbydere af forskellige trafikale services.

- Også mere lavpraktisk teknologi som synlig afmærkning af kørebaner har betydning. Hertil kommer et behov for computerkraft og software, der kan behandle de mange sanseindtryk, som bilen opfanger, og omsætte det til handling. Især udvikling inden for billedbehandlingsteknologi har spillet en rolle.

- Hvilke udfordringer følger med?

- For at få tilladelse til, at bilerne kan køre selv, skal de først og fremmest kunne gøre det trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, men de skal også kunne gøre det uden at skabe store gener for den øvrige trafik. Det kan give nogle afvejninger. Især udenfor motorvejsnettet.

- Trafik er ofte en forhandling mellem de forskellige trafikanter om, hvem der skal køre, og hvem der skal holde tilbage. Det er kombineret med mere eller mindre formelle måder at kommunikere ens hensigter. Det kan være vanskeligt for et stykke teknik at indgå i de forhandlinger og den kommunikation.

- Hertil kommer, at trafikanter nogle gange står i situationer, hvor man bliver nødt til at bryde reglerne for at få afviklet trafikken - for eksempel hvis en vejbane er blokeret, og der er fuldt optrukne streger. Det vil være en udfordring at programmere bilerne til at bryde lovgivningen.

- Ofte bliver de etiske dilemmaer, som teknologien kan komme stå over for, også fremhævet som en udfordring. For eksempel hvis ulykken er uundgåelig, og bilen skal vælge mellem to forskellige udfald.

