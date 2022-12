Toyotas grimme... svane?

Ny profil: Toyota er klar med en ny udgave af Prius-modellen, og her er det nye design radikalt anderledes end på tidligere generationer

Hvis man har taget sig selv i at vende sig om på gaden efter en Toyota Prius, har det nok næppe været, fordi man har tænkt, at der kom en hverken specielt smuk eller fed bil kørende forbi.

Prius-modellen har været en afgørende bilmodel i at gøre hybridbiler almindelige, men uden at fornærme den japanske bilgigant har den aldrig været nogen skønhed at betragte. Iøjnefaldende, karakteristisk, sin egen, måske, men aldrig smuk.

Det ser ud til at ændre sig nu, for Toyota har for nyligt offentliggjort de første billeder af den nye Toyota Prius, og den er markant anderledes end forgængerne.

Den nye Prius er femte generation af modellen, og den lanceres i Europa – herunder Danmark – kun som plug-in hybrid, hvor en 2,0-liters benzinmotor med 148 hk spiller sammen med en elmotor på 160 hk med en samlet ydelse på 223 hk.

Annonce:

Til sammenligning har den nuværende Prius Plug-in Hybrid 122 hk, så der er altså tale om en væsentligt kraftigere udgave, som samtidig har fået en 50 procent længere elektrisk rækkevidde sammenlignet med den nuværende generation.

Solceller på taget

Som en ekstra feature kan den nye Prius fås med solceller på taget, hvilket med hjælp fra sollyset bidrager til en øget rækkevidde på el uden brug af ladekabel.

Som man måske kan fornemme på billedet her i artiklen, er den nye Prius mere strømlinet og mere aerodynamisk at se på i forhold til forgængerne, og det skyldes blandt andet, at bilen er blevet 50 mm lavere.

Akselafstanden er samtidig øget 50 mm sammenlignet med den nuværende generation, men Prius er samtidig blevet 46 mm kortere udvendigt.

I kabinen er der også blevet ryddet op med et mere simpelt design, som byder på en stor touchskærm i midten af bilen, ligesom Prius også har fået digital instrumentering.

Modellen kommer også standard med den nyeste udgave af Toyotas sikkerhedspakke, kaldet Toyota Safety Sense.

Annonce:

Den nye Toyota Prius introduceres på det danske marked i løbet af sommeren 2023, og de danske priser er endnu ikke klar.



Her er tre steder, du kan spare på værkstedsregningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------