Ud på tur? Her er de fedeste veje i Sydeuropa

For rigtig mange danskere går kør-selv-ferien til Sydeuropa, når ferien står for døren, og er man blot en anelse glad for at køre bil på spektakulære og smukke veje, kan man glæde sig over, at flere lande i Sydeuropa byder på både sceneriske, krævende og underholdende veje.

Så er der både noget for dem, der vil se smukke udsigter, og for dem, der vil blive klogere på, hvad deres bil kan, når man udfordrer dem.

Her kan du blive klogere på, hvor du finder nogle af de fedeste sydeuropæiske veje.

Sydeuropas vilde veje Stelvio-passet - Italien Stelvio-passet er blandt de mest berømte vejstrækninger i Europa, og den er tidligere af Top Gear kåret som den bedste kørevej i Europa. Passet er beliggende i over 2700 meters højde og er dermed det højest asfalterede bjergpas i de østlige Alper. Strækningen har ved flere lejligheder været med i cykelløbet Giro d’Italia, og det forstår man godt, for passet er nok mest kendt for sine 48 hårnålesving hen over 24 kilometer. Man skal angribe Stelvio-passet fra øst, for her er den fedeste del. Man finder ikke meget smukkere ruter i Europa, men vejen er dog smal, så der er ikke plads til at give for meget gas. Og så kan man godt risikere, at der er mange andre, der valgt at tage samme vej. Foto: Colourbox Amalfi-kysten - Italien Okay, du skal ikke køre til Amalfi-kysten for at lufte sportsvognen. I hvert fald ikke i høj fart. Så skal det være for at slå taget ned og lade middelhavsvinden varme lokkerne, mens du cruiser på en af de smukkeste kyststrækninger i Europa. På Amalfikysten krydser man på smalle, snoede veje billedskønne italienske kystbyer, som sender tankerne i retningen af simplere tider. Her kan være voldsomt mange biler på vejene, så forvent, at du ikke er den eneste, der har valgt at tage ned til det smukke landskab i Salerno i Syditalien. Foto: Colourbox Via Chiantiagiana - Italien Mange danskere vælger hvert år at lægge vejen forbi den italienske region Toscana, og det er ikke svært at forstå. Hvis du vil ramme en af regionens smukkeste veje, skal du køre en tur på Via Chiantiagiana, også kendt som SR222. Vejen går mellem Firenze og Siena, og på ruten støder man på nogle af de smukkeste og mest charmerende byer i Chianti. Ind i mellem byerne strækker vinmarkerne sig, og det er ikke svært at forstå, hvorfor dele af vejen er blevet brugt i det legendariske motorløb Mille Miglia. Du skal næsten unde dig selv at køre forbi vejstykket SS429, som ligger tæt på SR222, for her får du de samme, skønne serpentinerveje, men med meget mindre trafik. Foto: Tripadvisor Desfiladero de la Hermida - Spanien I det nordlige Spanien finder man slugten Desiladero de la Hermido, en 21 km lang slugt, som er den længste af sin slags i Spanien. Tæt knyttet til slugten finder man den snoede vej N-621, som byder på dramatiske udsigter og skønne sving. Her får man også lidt mere plads. Foto: Tripadvisor Route Napoléon - Frankrig Alene det historiske perspektiv gør Route Napoléon til en oplevelse. Det var nemlig den, som Napoléon Bonaparte tog, da han generobrede tronen efter et år i eksil. Den smukke vejstrækning strækker sig fra byen Golfe-Juan til Grenoble og byder undervejs på bjergtagende udsigter og udfordrende køreveje. På Route Napoléon har du mulighed for at give den mere gas end på mange af de andre bjergveje, så hvis du kan godt lide fart, er Route Napoléon et godt bud. Desuden er det en bonus, at selve vejen er beklædt i hel plan asfalt. Hvis man vil have den fulde oplevelse, skal man tage den i ’forkerte’ retning og køre ud mod kysten. Foto: Tripadvisor Col de Turini - Frankrig Bjergpasset Col de Turini er notorisk kendt for sine mange hårnålesving og sceniske udsigter. Col de Turini har desuden flere gange været med i cykelløbet Tour de France, senest i 2020, ligesom Monte Carlo-rallyet også køres her. Det skorter altså ikke på store begivenheder på Col de Turini, som ligger i 1600-meters højde i de Maritime Alper, og vejen forbinder dalene Vésubie og Bévéra. Hvis du tager forbi Col de Turini, skal du huske søsygetab-letterne, og så er det en god idé at lade være med at køre på strækningen om natten. For man kan intet se. Foto: Tripadvisor Furka-passet - Schweiz Hvis du både kan lide smukke, fede køreveje og James Bond, skal du et smut forbi Furka-passet i Schweiz. Den smukke bjergvej blev nemlig udødeliggjort i Bond-filmen Goldfinger fra 1964. Kan du ikke lide Bond, kan du stadig godt tage turen forbi Furka, for den over 35 km lange vejstrækning serverer et utal af hårnålesving. Det er bedst at tage turen fra vest til øst, da vestdelen er den sjoveste at køre på, og derfor er det at foretrække at tage den del, når du skal køre opad. På vejen kommer du også forbi en gletcher, og du kan sagtens risikere at støde på sne oppe på vejen. Derfor er vejen heller ikke åben året rundt. Foto: Colourbox San Bernardino-passet - Schweiz Afsindig smuk natur og lækre, asfalterede veje uden store huller er indbegrebet af San Bernardino-passet, og har du god tid på hånden, er passet den eneste rigtige måde at komme fra Schweiz til Italien frem for at køre gennem tunnelen. Overalt på ruten er der små muligheder for holde ind og gå en lille tur i den bjergtagende natur. Vejen veksler mellem lange, åbne sving og helt snævre hårnålesving. Der kan være mange biler på vejen om sommeren, som også er et yndet udflugtssted for motorcyklister og bilentusiaster. Foto: Mike Kienle/Unsplash Grossglockner - Østrig Kommer du en tur til Østrig, er Grossglockner-Hochalpenstrasse mellem Bruck-an-der Glocknerstrasse i Salzburgerland og Heiligenblut i Kärnten også en tur værd. Den næsten 50 km lange bjergvej er privat, så man skal betale for at få lov at køre på den, men så bliver man til gengæld også mødt af enestående udsigt til Østrigs dramatiske bjerge. Foto: Colourbox Vis mere Vis mindre

Bonusvej: Transfagarasan, Rumænien

Foto: Tripadvisor

Det er ikke ligefrem en vej, som man kommer forbi, hvis man befinder sig på sommerferie i Sydeuropa. Men Transfagarasan, eller DN7C som den hedder, fortjener en særlig hyldest, for den rumænske bjergvej anses af mange for at være den smukkeste bjergvej i hele Europa.

Foto: Tripadvisor

Den 90 km lange vej strækker sig gennem bjergene i Karpaterne, og man bliver mødt af alverdens vidunderlige sving. Da Top Gear besøgte vejen, beskrev de vejen, som at havde man taget alle de bedste sving fra alle de bedste racerbaner verden over og integreret dem i bjergvejen. Så spektakulær er den.

Foto: Tripadvisor

Vejen snørkler, snor og skærer sig også forbi slottet Poenari, som efter sigende skulle have været residens for den prins, der blev inspirationen til historien om Dracula.



