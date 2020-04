Udvalget af brugte elbiler vokser med stor kraft

Det er ikke kun, når det gælder helt nye biler, at 2020 tegner til at blive et stort år for de elektriske biler. Markedet for de brugte og udvalget herfor har for alvor taget fart det sidste halve års tid. Det samme gælder interessen.

Hos Bilbasen oplever man, at søgninger på elbiler er otte-ti gange større end for en typisk populær gennemsnitsbil.

Her har man nu 600 brugte elbiler til salg. Det er et tal, der stiger med 60-70 biler om måneden, og Jan Lang, som er analytiker hos Bilbasen, forventer, at antallet af brugte elbiler omkring sommerferien vil nå op over 1.000. Der er flere årsager til udviklingen.

- Interessen er generelt bare stigende fra måned til måned, og jo mere elbilerne bliver omtalt og debatteret, jo flere visninger har vi af dem, siger han.

- Helt generelt er billedet, at jo nyere elbil, jo større er interessen.

Og vi kan se, at selv om elbilerne over en bred kam er interessante brugtbilkøb, så er der et spring i interessen, når bilen er fra 2016 og frem. Mange vil have en elbil, men de skal lige finde ud af, hvad det er, siger han.

Mens det for et år siden mest var Nissan Leaf, Renault Zoe, Tesla Model S og BMW i3, som dominerede, er der nu en langt bredere vifte, som også omfatter de dyrere og mere kuriøse biler. Den dag, vi tjekker, er der f. eks. hele 60 stk. Audi etron, mens der er 20 Hyundai Kona Electric, 19 Kia e-Niro, 18 Tesla Model X, syv Porsche Taycan, seks Mercedes ECQ og otte Jaguar I-Pace.

I den billigere ende er der syv Tesla Model 3, to stk. Tesla Roadster og tre Renault Fluence.

Her er rådet klart; Gå efter biler fra 2017 og frem. Det er nemlig herfra, at rækkevidde og ladetider begynder at blive rimelige.

- Vi kan se, at markedet for elbiler begynder at ligne det almindelige marked for brugte biler med et bredt udbud, og her kan det også være en genvej til en ny elbil med ellers lange leveringstider, siger Jan Lang, Kia e-Niro er således en af de modeller, der ellers er mere end et års leveringstid på, men fås brugt til priser omkring 320.000-330.000 kr.

Man skal dog heller ikke regne med at gøre nogle deciderede kup.

- Når der er så stor interesse for elbilerne, så er de ikke kronisk billige. De bedste køb er der, hvor der er mange biler udbudt.

Det kan f. eks være BMW i3 eller Renault Zoe, siger Jan Lang.

- Mit råd er enkelt, køb bilen så ny som muligt. Hvis man vil have en billig elbil, så skal man også regne med, at den fortsat vil have et stort tab. Hvis man f. eks. kan spare 50.000 kr. ved at vælge en Nissan Leaf af gammel model, så vælg den nye, lyder rådet fra Jan Lang.

Bilbasen har da også et udbud på 200 elbiler fra før 2016.

Her er f. eks. Renault Fluence, der reelt måske har en rækkevidde på 70 km, en bil med ret begrænsede anvendelsesmuligheder.

Mange af de brugte elbiler kommer enten fra ejere, som skifter til en nyere model, eller fra import. Det sidste sker i stor stil med BMW i3-modellerne.

Det skal du holde øje med



Martin Messer Thomsen, talsmand for Foreningen af Elbilister, har en række gode råd, hvis du kigger på en brugt elbil.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at biler, der er hentet i Sydeuropa, kan have en række andre specifikationer af udstyr, selv om betegnelserne er de samme.

Der er således importeret en række BMW i3 og Kia e-Niro, der ikke har varme i sæderne og i rattet. Mest vigtigt er dog en varmepumpe, så bilen ikke bruger strøm til at varme kabinen op med.

Tjek også, om bilerne kan hurtiglade. En stribe VW e-Up og e-Golf, der er importeret som brugt fra det tyske marked, har ikke stik til hurtigladning.

Det vil sige, at de ikke kan lade med 40 kW, som de originalt importerede biler i Danmark, men kun med 3,7 kW. Tjek derfor om bilen har CCS-stik - eller Chademo-stik, hvis det er en japansk bil. Tjek også, at bremseskiverne ikke er rustne. Da elbiler regenererer meget, står bremserne stille en stor del af tiden.

Det mest optimale er også at få tjekket batteriets kapacitet. Det kan originale værksteder som regel gøre. Det kan være mere udfordrende, hvis bilen er hentet uden om en forhandler.

Det er - som altid - vigtigt at prøvekøre bilen.

Martin Messer Thomsen peger også på, at det er vigtigt at holde godt øje med udvalget.

- Da der stadigvæk er forholdsvis få brugte elbiler på markedet, kan et stort eller lille udbud af en model få priserne til at svinge meget.

Det så vi på et tidspunkt med Nissan Leaf. Derfor er det klogt at følge markedet grundigt, siger Martin Messer Thomsen.

