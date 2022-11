Under hammeren: Mini med kværn i maven

Vil man være ejer af en meget speciel bil, skal man måske overveje at tage på auktion i den kommende weekend. Lørdag 19. november afholder Campen Auktioner auktion med flere specialkøretøjer under hammeren.

En af de mest spektakulære biler på auktionen er en specialbygget Austin Cooper Mini 850 fra 1966. I sig selv lyder bilmodellen måske ikke som noget helt unikt, men så skal man tage et kig under motorhjelmen.

Den lille, røde Austin Cooper Mini 850 er nemlig den første lovlige, specialbyggede Austin Mini Cooper med baghjulstræk og en centermotor på 98 hk hentet direkte fra en Honda-motorcykel.

- Det var bare et karosseri, jeg fik hjem i mit firma, som jeg så byggede om til at ligne en rallybil fra 1960’erne.

- Originalmotoren er fjernet, og pladsen anvendes i stedet til ny brændstoftank og køler, m.m., siger Leif Fuhrmann, som er ophavsmand til bilen.

Annonce:

Det har taget ham cirka syv år at bygge bilen. Alene det at få den godkendt til kørsel på offentlig vej har taget 2,5 år.

- Der skal jo lovmæssigt være bakgear i en bil, men det er der jo ikke på en motorcykel, så det lavede jeg selv. Jeg har brugt bilen til at køre ræs og bilvæddeløb i Danmark, siger Leif Fuhrmann.

MC-Minien har i dag kørt 68.307 km, og bilen, som blev synet i 2021, kommer med dansk afgift.

- Dette køretøj lever til fulde op til sit prædikat som ’specialkøretøj’. Sjældent har vi haft en så spændende og opsigtsvækkende, specialbygget bil på auktion.

- Vi kan også se, at interessen er tårnhøj for køretøjet, så det bliver interessant at følge dets videre rejse, siger Ané Gyldholm, adm. direktør i Campen Auktioner.

I skrivende stund ligger højeste onlinebud på bilen på 125.000 kr.

Annonce:



Kom med ind bag facaden på Danmarks hemmelige bil-fabrik, der bygger biler til de rigeste af de rige i denne artikel fra arkivet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------