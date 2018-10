Under huden på VW's elbil for alle

Ekstra Bladet var inviteret til Dresden af Volkswagen.

DRESDEN, TYSKLAND (Ekstra Bladet Biler): Bilen er på længde med en Volkswagn Golf, men pladsen indenfor svarer til en større Passat. Motoren er elektrisk og ligger i bagagerummet bag os, mens gulvet i kabinen er let hævet. Nedenunder os ligger energikilden: et kæmpestort og nærmest pandekagefladt batteri, som er hjertet i bilen.

Velkommen til de første glimt af indersiden i Volkswagens nye elbil, kaldet ID. Den skal være spydspidsen i den kommende bølge af nye elektriske køretøjer på tværs af VW-koncernen, og vi prøvesidder den som nogle af de første journalister.

Selv om konstruktionen kun er halvt færdig, skal man ikke underkende betydningen. Den repræsenterer nemlig en revolution for Volkswagen.

Årsagen er den såkaldte MEB-platform, som ID. skal bygges på. Den færdige model kommer i begyndelsen af 2020 til samme pris som en Golf diesel, og visse medier skriver, at den bliver døbt Neo.

Den første ID. følges af andre elektriske modeller som SUV'en ID. Crozz, der lander senere i 2020, samt bussen ID. Buzz og limousinen ID. Vizzion, der lanceres i 2022.

Derfor kommer elbilerne nu Den store omstilling hos Volkswagen kommer af flere grunde. Teknologien er ikke alene moden – mere effektive batterier, connectivity med opkobling til internettet og selvkørende biler er begyndt at spille sammen – Tesla har også sat en bevægelse i gang med sine luksuriøse elbiler med lang rækkevidde. Nye politiske vinde blæser samtidig med krav om ændringer. Ikke mindst har dieselskandalen tvunget den mægtige VW-koncern til at fremskynde en omstilling til elbiler, som gennemføres massivt. Udviklingen drives derfor i høj grad frem af politisk pres fra omverdenen frem for fabrikkernes egne ønsker om at producere elbiler, konkluderer Automotive News. Kina er desuden på vej til at omstille markedet til elbiler, og det stiller krav til bilproducenterne, men åbner også for nye forretningsmuligheder.

Mange elektriske biler

Vi befinder os på Volkswagens fabrik i Dresden, der er kendt for sine store glasfacader, og hvor VW Phaeton limousinen og koncernfætteren Bentley Flying Spur blev samlet frem til 2016.

I dag er fabrikken omstillet til et oplevelsescenter for elbiler, hvor der samtidig bygges 72 eksemplarer af VW e-Golf om dagen som supplement til produktionen i Wolfsburg.

Volkswagen bruger ikke kun fabrikkens stilrene rammer af lyst træ, metal og glas til at vise en enkelt prototype på ID. Producenten benytter også lejligheden til at lancere MEB-platformen, som 27 nye elektriske modeller fra VW, Skoda, Audi og Seat skal bygges på. Målet er at nå 10 millioner nye elbiler inden for en årrække.

Planerne er ambitiøse: allerede i 2020 skal produktionen i Tyskland være oppe på 150.000 elbiler på fabrikker i Zwickau, Brunswick, Salzgitter og Kassel og ud af disse skal de 100.000 være ID.-modeller. Bagved ligger en stor milliardinvestering over de kommende år.

Den nye MEB-platform, der kommer med både bag- og firehjulstræk, supplerer MQB-platformen, der bruges til andre drivlinjer, kan reguleres i længden og i dag danner grundlag for en lang række modeller. MEB byder til gengæld på længere akselafstand, kortere udhæng og en helt flad bund.

Forskellen på de nuværende elbiler er slående. Mens battericellerne nærmest er fordelt med et skohorn på enhver ledig kvadratcentimeter i e-Golf, der er bygget på MQB-platformen og ruller af samlebåndet få meter fra os, er batteriet større og mere effektivt på den nye platform.

Helt konkret er rækkevidden på en opladning i e-Golf 300 kilometer efter den gamle NEDC-norm, hvilket er 220-240 kilometer i virkeligheden, mens den er 330-550 kilometer efter den nye og mere retvisende WLTP-norm på den nye platform.

For Volkswagen er MEB dog langt mere end bare en konstruktion i metal, forklarer Thomas Ulbrich, der er bestyrelsesmedlem for E-mobility.

- Den nye MEB-platform er et af de vigtigste projekter i VW’s historie. Det er en teknologisk milesten, som svarer til skiftet fra Boblen til Golf, siger Thomas Ulbrich med henvisning til, da Volkswagen gik fra den klassiske Boble med baghjulstræk og luftkølede motorer til Golfen med rækkemotor og forhjulstræk, der blev et nyt ikon for VW.

- Vi udnytter maksimalt de muligheder, der ligger i en elbil, og gør det i en massiv økonomisk størrelse samtidig. MEB-platformen er såvel den teknologiske som økonomiske rygrad i en elbil for alle, pointerer han.



På trods af, at længden matcher en Volkswagen Golf, er kabinen lige så stor som i en Passat. Der er meget plads mellem instrumenteringen og forruden giver plads til et head-up display. Foto: Jens Kirchschläger

Det at udvikle en elbil helt fra bunden giver muligheder for at tænke nyt og genopfinde bilen på en række områder, lyder det fra Christian Senger, der er chef for VW’s E-mobility produkter.

- Vi kan ikke alene få biler med langt bedre pladsudnyttelse. Med batteripakken samlet her ligger elbilen langt bedre på vejen, og vi har mulighed for at indbygge en lang række funktioner, siger han.

Det gælder blandt andet et head-up display med augmented reality – et system, der kan projektere anvisninger ud i et slags tredimensionelt rum foran bilen.

Den nye ID. kommer til at være konstant online og koblet op på ejerens smartphone, som kan bruges til at styre en række funktioner i bilen. Det hele vil blive drevet af et styresystem kaldet 'vw.OS', der blandt andet gør det muligt at konfigurere sin bil, som man kan gøre det med en smartphone i dag.

Det bliver også muligt at tilkøbe opgraderinger som for eksempel flere hestekræfter til elmotoren i en periode, hvis man for eksempel skal bruge en bil med en kraftigere motor til ferieturen sydpå.

Det kan også være flere sikkerhedsfunktioner eller selvkørende funktioner i takt med, at lovgivningen åbner for dette.

Egen hjemmelader

Bil og ejer bliver også knyttet tættere sammen med Volkswagen, når det kommer til opladning af de kommende elbiler.

Til hjemmebrug vil man tilbyde en såkaldt 'Volks-Wallbox', der fungerer lidt som de vægbokse, udbyderen Clever i dag kan tilbyde. Her kan man få højere ladestyrke og dermed hurtigere opladningstid.

På den hurtige opladningsfront er en række producenter som VW-koncernen, Mercedes, BMW og Ford på vej med et europæisk net af superladere med effekter på 100-150 kW i kæden Ionity. I alt 400 ladestationer er planlagt, heraf en stribe i Danmark.

Den første danske Ionity-ladestation er så småt gået i gang i Aabenraa, mens endnu en station er på vej ved Vordingborg. Her lover Volkswagen, at den nye generation af elbiler vil kunne lades 80 procent op på 30 minutter ved 125 kWh.

De mange følgeservices er en helt naturlig del af en udvikling, hvor der bliver mindre at tjene på nye elbiler og services i forhold til bilerne i dag.

- Da vi tjener færre penge på selve bilerne, er vi nødt til at finde anddre måder at tjene penge på, lød budskabet fra VW-talsmænd ved arrangementet.