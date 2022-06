Undgå kæmpe regning: Hvis du vil slippe for konflikter og et langt sagsforløb efter en fejl på autoværkstedet, kan det være en god idé at lave klare aftaler med mekanikeren, når din bil skal repareres

Når du sender din bil på værksted, er der altid en risiko for, at reparationen ikke bliver helt som forventet. Det kan der være mange årsager til, og ofte skyldes det uklare aftaler eller mangel på kommunikation.

Det forklarer Erik Rasmussen, advokat og direktør i Dansk Bilbrancheråd.

- Der er sjældent tale om egentlige fejl, men snarere vanskelige opgaver, der gør, at fejlsøgning kan angribes på flere forskellige måder, siger han og uddyber:

- Forventningsafstemningen er her ofte en udfordring. Dialogen er altafgørende for det gode værkstedsforløb.

Ifølge Erik Rasmussen kan en forventningsafstemning handle om alt fra reparationens omfang til prisen.

- Selve klageprocessen udfordres ofte af det tidsmæssige aspekt. I de måneder, sagen verserer, bør bilen ikke repareres, forklarer han.

Uenighed om omfanget

Hos Dansk Industri kender branchedirektør i Bilbranchen Thomas Møller Sørensen godt til de situationer, der kan opstå, hvis autoværkstedet har jokket i spinaten, eller hvis der ikke har været klare aftaler på forhånd.

- Den typiske situation er nok, at reparationen ifølge kundens opfattelse ikke har løst problemet. Det kan skyldes, at der er flere fejlkilder, eller at problemet har vist sig mere omfattende end først antaget, siger han.

En anden udfordring er ifølge Thomas Møller Sørensen, hvis der opstår uenighed om reparationsomfanget, og om hvad der oprindeligt var aftalen.

- Netop dette kan i et vist omfang løses ved, at man indgår skriftlige aftaler, hvilket desværre ikke er særlig almindeligt i alle dele af branchen, siger branchedirektøren og tilføjer, at det primært er autoriserede værksteder, der får en underskrift fra kunden på, hvad der er aftalt.

Større regninger og konflikt

En del sager udspringer af de forskellige netbaserede værkstedstilbud, som kan bære præg af, at det for en forbruger kan være vanskeligt på skrift at beskrive en fejl, og hvor man derfor får et reparationstilbud, som ikke stemmer overens med det, der i virkeligheden skal repareres.

- Det kan derfor medføre større regninger end forventet - og deraf følgende konflikter, lyder det fra Thomas Møller Sørensen.

Forskellen på autoriserede og uafhængige værksteder

Et autoriseret værksted er et værksted, som er tilknyttet et eller flere specifikke bilmærker.

Autorisationen består, i at værkstedet er godkendt af det pågældende bilmærkes importør og skal leve op til mærkets forskellige krav om alt fra uddannelse til indretning, ligesom man typisk må forvente, at værkstedet benytter originale reservedele til det pågældende bilmærke.

Ligeledes er værkstedet tilknyttet alle opdateringsprogrammer for det pågældende mærke, ligesom de kan udføre reparationer omfattet af bilens fabriksgaranti og i særlige tilfælde yde kulance efter aftale med bilproducenten.

Et uafhængigt værksted er, som navnet antyder, uafhængigt af mærker og importører.

Nogle er dog ikke helt uafhængige, idet mange er sluttet sammen i forskellige kæder, som er tilknyttet forskellige reservedelsleverandører. De benytter så typisk uoriginale reservedele fra disse leverandører. Disse dele er typisk billigere.

De uafhængige værksteder er ikke forpligtet til at gennemgå uddannelse inden for de enkelte mærker.

Her kan du klage

Klagemuligheden for en bilejer er Ankenævn for Biler, som er et offentlig godkendt Ankenævn, der behandler tvister om reparation til beløb over 1500 kroner og om køb af bil til beløb over 10.000 kroner.

Ankenævnet behandler kun klager for forbrugere mod en erhvervsdrivende. Det koster 400 kr. at klage. Inden en klagesag indledes skal der være reklameret til værkstedet.

En sag i Ankenævnet tager typisk fire-fem måneder, fra den bliver indbragt. Derudover har der forinden typisk været et forløb mellem kunde og reparatør.

Sagsbehandlingen vil som regel indebære, at en sagkyndig - også kaldet syn og skøn - vurderer reparationen. Det er den sagkyndiges tekniske vurdering, der bliver lagt til grund for nævnets juridiske vurdering og afgørelse.

Mere end 80 procent af ankenævnets afgørelser efterleves, og har bilejer benyttet et værksted omfattet af branchens garantiordning, er der garanti for efterlevelse af ankenævnets afgørelser.



Kilder: Ankenævn for Biler og Bilbranchen DI

