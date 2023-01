Utæmmet tyr

Selvom Lamborghini i årevis har været flittige brugere af firehjulstræk på mærkets biler, er den italienske bilproducent ikke ligefrem synonym med offroadkørsel.

Nok har Lamborghini tidligere haft modellen LM002 i programmet, ligesom den nuværende Urus-model også er en slags SUV.

Men den nye Lamborghini Huracán Sterrato ser alligevel ud til at være af en helt anden kaliber.

Lamborghini selv betegner Sterrato som den første terrængående supersportsvogn med V10-motor og firehjulstræk, og som navnet vidner om, baserer den nye terrængående Sterrato sig på sportsvognen Huracán.

Foto: Lamborghini

Hvad skal Lamborghini Huracán Sterrato så kunne? Ifølge mærket selv er der tale om en spektakulær og terrængående supersportsvogn ’skabt til at levere maksimal underholdning uden for asfalten’.

- I tråd med vores værdier og ambitioner om at være visionære, modige og ukonventionelle, opsøger vi med Sterrato helt nye og anderledes former for køreglæde, siger Stephan Winkelmann, adm. direktør hos Lamborghini, i en pressemeddelelse.

Kaster man blot et enkelt blik på billederne af bilen, er det tydeligt at se, at den adskiller sig fra de traditionelle gadeorienterede sportsvogne.

Frihøjden er løftet med 44 millimeter sammenlignet med en Huracán EVO, mens sporvidden er øget med 30 millimeter foran og 34 millimeter bagtil. Samtidig har Lamborghini monteret beskyttende bundskjolde i aluminium, bredere skærme og kraftigere paneler.

Hjertet i Sterrato er en 5,2-liters V10-motor med 610 hk og 650 Nm, som spiller sammen med en syv-trins dobbeltkoblingsgearkasse og elektronisk kontrolleret firehjulstræk med mekanisk spærredifferentiale bagtil.

Foto: Lamborghini

Vækker nye følelser

Da Huracán Sterrato er udviklet til at kunne levere på løst underlag, er den ikke helt lige så hurtig som sin asfalt-søster, men det skal nok være en hårrejsende oplevelse at accelerere i offroaderen alligevel.

0-100 km/t er overstået på 3,4 sekunder, og topfarten er - grundet den højere frihøjde og de grovere dæk - begrænset til 260 km/t.

For første gang i en Lamborghini Huracán kommer modellen nu også med et særligt køreprogram, kaldet Rally, som sørger for, at bilen kan levere bedst muligt, når underlaget er alt andet end asfalt.

- Med offroad-konceptet, som både visuelt og teknisk underbygger Huracán Sterrato, har vi på unik vis kombineret oplevelsen af to forskellige biler - en supersportsvogn og en rallybil.

- Biler fra Lamborghini fremkalder altid følelser, men Huracán Sterrato vækker nogle helt nye, siger Rouven Mohr, som er chefingeniør på bilen.

Produktionen af den nye Lamborghini Huracán Sterrato begynder i februar, og modellen er begrænset til 1499 eksemplarer, oplyser Lamborghini.

