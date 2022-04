Væk veteranbilen fra dens vinterhi

Årets første køretur: Foråret er kommet, og det betyder, at du endelig kan finde din veteranbil frem fra garagen. Men før du giver fuld gas, bør du tjekke, at bilen er klar til at køre efter flere måneders stilstand

Snart kommer tiden, hvor veteranbiler og andre klassiske køretøjer bevæger sig ud på de danske landeveje efter flere måneders vinterhi. Måske er du én af dem, der ejer en veteranbil, eller også er du måske nysgerrig efter at spotte de flotteste af dem ude i trafikken og gætte årgangen.

Ifølge eksperten Peter Clausen, der er redaktionschef på MotorClassic, som er FDM’s blad om klassiske biler, er der mange bevæggrunde for at sætte sig ind i en veteranbil og køre ud i landskabet.

- Kort fortalt er det alle typer, der kører i veteranbiler, og de har forskellige grunde til det, fortæller han.

- Nogle har købt den bil, de drømte om som barn eller ung. Andre har valgt en bil, som deres onkel, bedstefar eller en anden slægtning har haft. Nogle kan lide designet, bilmodellens historie eller dens teknik, andre er faldet for en bil, som de engang har set i en film.

Men uanset bevæggrunden vælger de fleste at opfylde drømmen om en veteran, når de er fra omkring 40 år og op.

- Så er der nemlig kommet luft i økonomien, og børnene er så småt ved at flytte hjemmefra, siger Peter Clausen.

Foto: Erns Van Norde

Påsken bliver et vendepunkt

For at blive registreret som veteranbil skal bilen være mindst 30 år gammel. I Danmark er der knap 60.000 biler, der lever op til titlen.

Det betyder også, at der i de kommende uger og måneder bliver travlt i garagerne og andre steder, hvor veteranbilerne har holdt parkeret over vinteren.

Nogle af de forsikringsselskaber - men ikke alle - der tilbyder særlige forsikringer til veteraner, forbyder kørsel med bilen mellem 15. november og 15. marts.

- Under alle omstændigheder vil de færreste have deres øjesten ud at køre, så længe der er risiko for salt på vejene, og så skal vi som regel et stykke hen i marts, måske endda april. Påsken plejer altid at være det tidspunkt, hvor mange finder bilen frem af vinterhiet, forklarer Peter Clausen.

Foto: Ernst Van Norde

Læg ud med en lang tur

Inden de gamle klassikere ser dagens lys for første gang i 2022, skal de naturligvis gås ordentligt efter i sømmene.

Ifølge Peter Clausen er der en række ting, der er vigtige at få gjort, før motoren startes op.

- Tjek olie-, kølervæske- og bremsevæskestand. Og tjek også, at dæktrykket er korrekt. Vi anbefaler at skifte motorolie, lige inden bilen stilles til side for vinteren. Har du ikke gjort dette, bør olien skiftes nu, forklarer han.

Når bilen skal tændes, er det vigtigt at være tålmodig, tilføjer Peter Clausen.

- Tørn motoren uden tændrør et par gange, inden du starter den. Så er du sikker på, at olien er ude i alle krogene. Lad også batteriet op inden start, hvis du ikke har haft en vedligeholdelseslader på i løbet af vinteren.

Herefter anbefaler Peter Clausen, at du lader motoren køre lidt i tomgang, mens du tjekker for eventuelle utætheder i motorrummet og kontrollerer samtlige lygters funktion.

- Kør så en god lang tur på mindst en time, så du er sikker på, at alt er smurt og varmet ordentligt igennem. Men læg forsigtigt ud med en blød speederfod og hold grundigt øje med alle instrumenter og kontrollamper. Mekanikken skal lige vænne sig til at arbejde igen, lyder det fra veteranbilekspert Peter Clausen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tjekliste til klargøring af veteranbilen

Foto: Rikke Kjær Poulsen

Du har sikkert savnet din veteranbil over vinteren, men det er ikke smart at dreje nøglen på den lige med det samme.

Først bør du skifte olie og oliefilter, såfremt det ikke blev gjort, da bilen gik i vinterhi.

Vær klar på, at batteriet kan være bukket under i kulden, hvis det har været helt urørt i vinterens løb.

Foto: Ernst Van Norde

Herefter bør du tage tændrørene ud og tørne motoren nogle gange - gerne indtil oliekontrollampen lyser, for så er du sikker på, at der er tilstrækkeligt olietryk. Tør tændrørshullerne af for overskydende olie bagefter for at undgå brandfare.

Det er også vigtigt at huske kølervæsken. Muligvis er den fordampet over vintermånederne.

Og så er der selvfølgelig bremser og dæk. Tjek at der ikke er rust på bremseskiverne, og sørg for at der er luft i dækkene.

Foto: Ernst Van Norde

Når du endelig starter motoren op, bør du lade den køre lidt i tomgang, inden du træder på speederen. Brug tiden på at tjekke, at alle lygter virker.

Nu er det tid til at køre. Lad den første tur være en længere en af slagsen, men gør det med respekt for, at bilen har stået stille i mange måneder. Den skal varmes ordentligt igennem, inden du kan begynde at give fuld gas.

Kilder: Dansk Veteranbil Klub og FDM

--------- SPLIT ELEMENT ---------