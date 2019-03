Væn dig til at hælde urinstof i tanken

To studser ved tankdækslet er blevet standardudstyr på mange nye dieselbiler. De skærpede miljøkrav betyder nemlig, at dieselmotorernes rensesystemer skal have tilsætningsstoffet AdBlue for at kunne rense udstødningen mest effektivt for de farlige NO kvælstofilter.

Nu er der derfor et rør til både dieselolie og AdBlue bag mange tankdæksler, og mange bilejere skal jævnligt fylde additivet på bilen.

Det er umiddelbart enkelt, og så alligevel ikke, for der er flere ting, som man skal være opmærksom på. Der er ikke alene væsentlige prisforskelle, væsken skal også håndteres rigtigt, og så kan det blive en dyr fornøjelse, hvis man tager fejl af studserne og kommer til at hælde AdBlue i dieseltanken.

Hvor meget additiv, man forbruger, afhænger af bilmærke og måden, man kører på. Hos Volkswagen er forbruget på 0,8 til 1,0 liter AdBlue pr. 1000 kilometer, og her advarer bilen sin fører, 3000 kilometer før additivet er brugt op.

- Som tommelfingerregel er forbruget af AdBlue omkring en procent af brændstofforbruget, men det afhænger af kørestilen, siger Kenneth Pedersen, der er teknisk chef hos den danske VW-importør.

Han peger også på, at der kan være forskel på specifikationerne af additivet, selv om det lever op til de overordnede standarder. Derfor skal det have en såkaldt AdBlue ISO 222241-1 certificering. Som udgangspunkt skal additivet indeholde 32,5 procent urea, også kendt som urinstof, mens resten er demineraliseret vand. Frysepunktet ligger omkring en halv snes minusgrader.

- Ligesom når man køber brændstof hos billige eller dyre selskaber, kan der være forskel på dette, selv om det lever op til de overordnede krav, siger Kenneth Pedersen.

Ifølge den tekniske chef skader det ikke motoren, hvis kvaliteten er for ringe. Men det kan betyde, at rensesystemet måske ikke virker så effektivt, og at bilen derfor skal bruge mere additiv for at opnå samme effekt.

Hos FDM mener Lone Otto, der er chef for bilistorganisationens tekniske rådgivning, dog ikke umiddelbart, at der er forskel på AdBlue-produkterne.

- Vi har ikke noget, som viser, at der skulle være forskel. Så man kan bare tanke, hvor det er nemmest for en, for eksempel på tankstationen, når man alligevel tanker brændstof, siger hun.

Hvis bilen løber tør for AdBlue-væske, kan den ikke køre længere og skal ofte nulstilles på værkstedet for at kunne køre videre. Derfor anbefaler Lone Otto at have en liter med i bilens bagagerum, så man altid kan komme videre.

Man skal dog være opmærksom, hvis man har en flaske med AdBlue i bagagerummet på skiferien. Da frysepunktet ligger omkring minus 10 grader, kan væsken krystallisere og i værste fald sprænge dunken. Så tag den med indendørs.

Lone Otto fraråder også at bruge for store dunke til påfyldning, hvis der ikke er en tragt, og at være opmærksom på spild.

- Det kan være svært at ramme studsen med en stor dunk. Og selv om det kun er en svagt basisk opløsning, kan det på sigt give rust, hvis lakken ofte udsættes for AdBlue, siger Lone Otto.

Det er værre, hvis du tanker forkert. FDM har fået en del henvendelser fra bilejere, der er kommet til at hælde additivet i dieseltanken eller sprinklervæske i AdBlue-tanken.

- Ligesom hvis man kommer til at hælde benzin i en dieseltank, eller diesel i en benzintank, gælder det om ikke at dreje nøglen, siger Lone Otto.

Ellers skal hele systemet nemlig renses, og det er en dyr omgang. Ved at undgå at starte motoren kan skaden begrænses.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan fungerer det

AdBlue består af 32 procent urinstof og demineraliseret vand. Foto: Jens Overgaard

Urinstoffet i AdBlue-additivet hjælper dieselmotoren med at fjerne de farlige NO kvælstofilter fra udstødningen. Det er nødvendigt, for at bilproducenterne kan leve op til de stadig skrappere miljøkrav.

Additivet sprøjtes ind i en såkaldt SCR-katalysator, hvor det omdanner kvælstofilter til vanddamp og ufarligt kvælstof, mens de skadelige partikler fjernes af et partikelfilter.

AdBlue indeholder 32,5 procent kunstigt urinstof/ammoniak og demineraliseret vand. Det er ufarligt, men ammoniakken kan i større mængder forurene vandmiljøet. Bilens metaloverflader kan også tage skade.

Bilen advarer føreren, når tanken med additiv er ved at være tom. Hvis det sker, kan motoren ikke starte, og så skal den typisk nulstilles på et værksted. Kommer man til at hælde additivet i dieseltanken eller for eksempel sprinklervæske i AdBlue-tanken, så skal man undgå at dreje tændingsnøglen.

Forbruget svinger fra mærke til mærke. Nogle mærker bruger én liter pr. 1000 kilometer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er det billigst

Der er stor forskel på literprisen for AdBlue, der kan svinge med over 10 kroner pr. liter. Foto: Jens Overgaard

Det er umiddelbart billigst at tanke AdBlue direkte fra en stander på tankstationen. Det er typisk muligt at tanke AdBlue for seks til syv kroner pr. liter.

Dunke findes mange steder, blandt andet i byggemarkeder og tilbehørskæder. Dyreste mulighed er dunke på en liter. Her fandt vi priser, der svarerede til en literpris fra 20 til 44 kroner. En gennemgang af priserne hos 10 kæder gav følgende resultat:

Dunke på fem liter lå mellem 70 og 90 kroner, hvilket svarer til en literpris på 14 til 18 kroner.

Dunke på 10 liter kostede mellem 70 og 150 kroner. Det er en literpris på syv til 15 kroner.

Dunke på 20 liter liter lå på 180 til 200 kroner, hvilket svarer til mellem ni og 10 kroner pr. liter.

Det er altså ikke altid billigst at købe stort ind. Men hvis man for eksempel bruger 25 liter om året, bliver en besparelse på 10 kroner pr. liter til mange penge.