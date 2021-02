Værkstedet kommer ud til kunden

Hvorfor bruge tid på at få sin bil omkring værkstedet, hvis mekanikeren kan rulle op i indkørslen eller ved arbejdspladsen med en servicevogn og klare f.eks. service, olieskift, udskiftning af bremser, bremsevæske eller hjulskifte?

Det er konceptet bag Omnicarservice, som startede sidste efterår og nu har tre servicebiler kørende i København. Målet er at blive landsdækkende og udvide på Fyn og i Jylland i løbet af i år.

Det er en tendens, der er set med andre firmaer - som eksempelvis online-supermarkedet Nemlig.com. I bilbranchen har bl.a. dækfirmaet Rubber Duck også et koncept med at komme ud til kunderne, mens en rullende værkstedskæde som Wrench.com har fået rigtig godt fat i USA.

Take away-tanken ligger bag konceptet for Omnicarservice, der rykker ud til bilejerne og kan lave en række af de mere enkle reparationer på stedet. Foto: Omnicarservice

Mikkel Andreas Lippmann, der er medstifter og direktør for Omnicarservice, uddyber:

- Vi er født ud af coronakrisen. Det at køre en bil på værksted er forbundet med en masse besvær, især når verden ændrer sig. Vi så også, at en række restaurantkæder lukkede deres restauranter og ændrede konceptet til ’to go’, siger direktør Mikkel Andreas Lippmann.

- Det her er 100 procent convenience. Mens du har hjemmeskole, så får du lige lavet service. Uanset om bilen holder stille p.g.a. hjemmearbejde og corona-stilhed, skal bilen alligevel have lavet service en gang om året. Det gælder, hvad enten du kører langt eller ej, og bilerne går også i stykker, når de holder stille.

- Vi udvider det her marked og tager dem, som har et behov. Mange af vores kunder har kørt rundt i ugevis, fordi de ikke har kunnet få tid hos værkstedet, eller også gider de ikke. Det er convenience, og det er ligesom at få mad hjem, siger han.

Kundegruppen spreder sig fra private med mikrobiler til f.eks. erhvervslivet og leasingfirmaer.

Konceptet er enkelt for firmaet, der koncentrerer sig om de basale reparationer på bilerne.

- Vi laver folks biler, som man laver racerbiler; enkelt og lige i folks indkørsel, og så fik vi fat i nogle dygtige mekanikere, siger Mikkel Andreas Lippmann.

Han fortæller, at racerbilsmekanikere har været med til at udvikle konceptet, ligesom racerkøreren Kevin Magnussen, der har investeret i firmaet bagved, også har været sponseret frontfigur i annonceringen.

- Vi har et koncept, der har fokus på det mest almindelige og de basale services, tilføjer direktøren og peger på, at det, som laves, f.eks. netop er serviceeftersyn, bremser, batteri- og hjulskift. Men også motor/gearkasse, strøm og stenslag, siger Mikkel Andreas Lippmann.

Coronakrisen, hvor mange arbejder hjemme og har hjemmeskole, giver et godt afsæt for firmaet. Foto: Omnicarservice

Selv om firmaet ikke har udgifter til dyre lokaler, men kun leasede store varevogne med lift og værktøj, skal kunderne ikke regne med discountpriser.

Filosofien er, at det også har en værdi, når firmaet kommer lige til døren. Således koster udskiftning af bremsevæske fra 699 kr., airconditionservice og rens fra 873 kr., garantiserviceeftersyn fra 1499 kr. og hjulskift af fire hjul 599 kr.

- Vi er ikke væsentligt billigere. Vi kan sagtens tillade os at være dyrere. Det handler ikke om pris det her. Du betaler jo også for fragten i webshops. Vi tager lidt mere for de billigere ting, og så er vi lidt billigere med et serviceeftersyn. Hvis du vil have et billigere alternativ, er det måske ikke os, man skal købe hos, siger Mikkel Andreas Lippmann.

- Vi laver måske kun 20 procent af, hvad et autoværksted laver, men til gengæld er det 80 procent af, hvad alle har behov for, siger han.

Det handler om convenience for dem, der vælger at få lavet bilen i indkørslen. Foto: Omnicarservice

Derfor afviser firmaet også i nogle tilfælde reparationer. Hvis det viser sig, at mekanikeren opdager defekte dele, som skal bestilles, kan reparationen blive afbrudt. De kan skaffes med kort varsel og derefter monteres, lover Omnicarservice.

- Mange traditionelle brancher som værkstedsbranchen er slet ikke digital. Bilerne og teknologien har ændret sig.

- Men den måde, man betjener kunderne på, har ikke ændret sig siden 1950’erne. Man bliver nødt til at køre ud i et industrikvarter, vælge en bil og køre tilbage i det samme industrikvarter for at få lavet service. Men det er jo bare én måde at gøre det, vi gør det på en anden måde, siger Mikkel Andreas Lippmann.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FDM: Godt med konkurrence fra mobile værksteder - men gør dit forarbejde

Foto: Omnicarservice

Det er en god ting for bilejerne, når der kommer en kæde som Omnicarservice på markedet. Det giver nemlig konkurrence, som er sundt.

Der er dog også en række ting, man som forbruger skal have sig for øje, når man vælger et firma, der reparerer bilerne i ens indkørsel eller ved arbejdspladsen, lyder meldingen fra Lone Otto, der er afdelingsleder for FDM’s tekniske rådgivning.

- Vi hilser alle tiltag velkommen, som gør det nemmere og billigere at være bilejer. Det er fint, at man går ind og piller ved de gængse reparationsformer, men der også ting, man som bilejer skal være opmærksom på, siger Lone Otto.

PR-foto

Hun peger på, at man skal sikre sig, at det er den helt korrekte service, som bliver lavet, at reparatøren har de helt rigtige dele specifikt til bilen med til adressen, og at firmaet er i stand til at gøre det på stedet. Desuden skal man få styr på de ting, som reparatøren ikke kan gøre.

- Samtidig er det som alt muligt andet godt at hente flere tilbud ind, så man kan se, hvad man får for pengene, siger Lone Otto.

Hun peger også på, at man skal være opmærksom på, om der er spild af olie eller andre væsker ved skift af disse, og at der i det hele taget ikke efterlades noget på ens grund.

--------- SPLIT ELEMENT ---------