Vender mikrobilerne tilbage?

Engang var mikrobilerne det nye sort. Alle ville have fat i en af de små, billige og brændstoføkonomiske biler. Men sidenhen har forbrugerne vendt sig mod større bilmodeller, og derfor har mange af bilproducenterne lagt mikrobilen på hylden.

Det har producenterne blandt andet gjort, fordi biltypen er for dyr at producere i forhold til, hvad der kan tjenes pr. solgt bil, mens forbrugerne i højere grad har villet køre i de højere og større crossovere og SUV’er.

Men ikke alle bilmærkerne har sagt farvel til de mindste biler.

En af de bilproducenter, der har valgt at holde fast i mikrobilen, er japanske Toyota, som for nyligt har lanceret en arvtager til den voldsomt populære Aygo.

Annonce:

Aygo X hedder den nye version, og den har fået vind i sejlene fra start. Ifølge en opgørelse fra De Danske Bilimportører var Aygo X den bedst sælgende bilmodel overhovedet i både juni og juli i år med salg på henholdsvis 721 og 372 eksemplarer.

Efterspørgslen på mikrobiler mærkes tydeligt hos Autohallen, et bilhus tilknyttet Det Digitale Bilhus, oplyser sidstnævnte i en pressemeddelelse.

- Efterspørgslen på de mindste biler er i øjeblikket meget stor efter blandt andet stigningen i benzinpriser. Vores kunder vægter en økonomisk bil med det nyeste sikkerhedsudstyr, og det gør Aygo X til en populær bil.

- I dag udgør modellen næsten 23 procent af vores ordrebank, og det er en fordobling i forhold til andet halvår af 2021, fortæller Roberto da Cruz, der driver Autohallen, i pressemeddelelsen.

Toyota har godt gang i salget af mikrobilen Aygo X. Foto: Toyota

Annonce:

Bekvemt

Selvom de generelle salgstal for mikrobiler i første halvår 2022 viser, at biltypen var væsentligt mindre populær i år sammenlignet med salget for samme biltype i første halvår 2021, kan de stigende priser på både biler og brændstof øge efterspørgslen på mikrobiler, lyder budskabet fra Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.

- Mikrobilen er qua dens størrelse en billig basisbil i indkøb, og den kører længere på literen end større modeller. Når brændstofpriserne stiger, er det bekvemt for eksempel at kunne køre 25 kilometer på en liter frem for 12 kilometer.

- Det betyder også, at mikrobilen er mere klimavenlig end andre fossilbiler, og det betyder mere og mere for de bilkøbende danskere, siger Jan Lang.

Det kan vise sig at være lidt af en genistreg af Toyota at holde fast i mikrobilerne, siger Jan Lang. PR-foto

At holde fast i mikrobilen kan derfor vise sig at være en klog beslutning fra Toyota, mener han.

- Mikrobilen var fra 2007 til 2017 den mest solgte biltype i Danmark, men bilproducenterne udfaser den, fordi de ikke anser den for værende rentabel.

- Det er rigtig god timing fra Toyotas side at sende et nyt bud på en mikrobil på markedet til en god pris - det vil forbrugerne anerkende, siger Jan Lang.

Annonce:

- Når man som bilproducent vælger at udfase mikrobilen, giver man automatisk en stor del af markedet til dem, som fastholder den, heriblandt Toyota. Det svarer til, at Pepsi stopper med at producere Pepsi Cola. Så giver de meget af markedet til Coca Cola, siger Jan Lang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Elbiler kan give mikrobiler medvind

Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Selvom mange bilproducenter har hevet mikrobilen ud af modelprogrammet og ikke officielt har meldt ud, at de vil lancere nye mikrobiler, kan den grønne omstilling af vores transportmidler resultere i, at der vil blive introduceret flere mikrobiler fremover.

- Der er en interessant udvikling i gang, hvor mikrobilen i de kommende år vil kunne få comeback som elbil, siger Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.

Hvor det ikke forretningsmæssigt har kunnet løbe rundt at udvikle nye mikrobiler med fossilmotorer, fordi fortjenesten ikke er stor nok, er historien en anden, hvad angår elektriske mikrobiler.

- For nogle bilproducenter, som ellers har droppet mikroklassen, er små elbiler en mere rentabel forretning, fordi de har en billigere teknologi end fossilbiler og dermed er billigere at producere, siger Jan Lang.



Verden fattes biler. Og det betyder, at du kan score kassen på din brugte bil.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------