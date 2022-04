- Vi kalder den Psykopaten

- Interesserer du dig for biler?

- Det gør jeg bestemt, men ikke på den der nørdede facon, hvor man kender alle modeller inden for et mærke eller kan skille en motor ad. Men jeg har altid gået meget op i mine egne biler og lavet research, når jeg skulle købe en ny.

- Og efterhånden har jeg været igennem en hel vognpark, så et eller andet ved jeg da om biler.

- Hvor mange biler har du haft?

- Jeg vil skyde på omkring 25 biler, men som oftest har jeg købt dem brugt og efterfølgende solgt dem videre. Der er sjældent gået mere end et år eller to, før det har kriblet i kroppen efter at prøve en ny bil af.

- Hvad var din første bil?

- Min allerførste bil var en orange folkevognsboble. Det var en bil, som min dengang kæreste og siden hustrus forældre havde lagt til side, og da vi begge fyldte 18 år, forærede de den til os. Det var i slutningen af 80’erne, og vi havde den et par år, inden den blev skiftet ud.

Foto: Jyllands Posten

- Hvad er vigtigt for dig, når du vælger ny bil?

- Jeg er vild med gadgets og udstyr, når det gælder min personbil. For jeg har faktisk også altid en kassebil som bil nummer to. Med den gør det ikke noget, at den er helt skramlet og smadret.

- Både min hustru og jeg har et krejlergen. Vi er begge glade for at køre rundt til loppemarkeder, og så er det jo altid rart at have plads nok bagi til at gøre et kup.

- Lige nu har vi en gammel VW Transporter fra 1998 med lad, som vi kalder Psykopaten. Den er så smadret og bonderøvsagtig, at folk skæver til en, når man står og tanker den.

- Hvilken bil kører du i nu?

- Lige nu kører jeg i en Kia Sorento Plug-in Hybrid. Jeg valgte den, fordi jeg for nogle år siden erkendte, at det ikke nyttede noget, at jeg kom kørende i en stor benzinsluger, når jeg var ude at holde foredrag om vejr og klima. Det hang bare ikke sammen. Men der kom lige to biler i vejen, før fornuften sejrede.

Foto: Shutterstock

- Hvad var det for nogen?

- Da jeg så en Audi Q7 første gang for mange år siden, vidste jeg, at den blev jeg nødt til at have en dag.

- I starten var den virkelig dyr, men den blev efterhånden til at betale i Tyskland, så jeg søgte Mobile (den tyske version af Bilbasen, red.) tyndt og satte kryds ved alt det ekstraudstyr, jeg drømte om, og sørme om der så ikke var én, der matchede mine ønsker. Den blev jeg nødt til at have.

- Hvorfor har du den ikke i dag?

- Den der fornuftige stemme begyndte efter nogle år at blive ret insisterende, og selvom jeg slet ikke havde lyst, satte jeg af pligt over for klimaet bilen til salg.

Foto: Jens Dresling

- Hvorfor kører du ikke ren el?

- Det var også meningen, at jeg gerne ville køre ren el, men inden jeg købte en elbil, søsatte jeg et forsøg på LinkedIn, hvor jeg kørte elbil i en måned for at teste på egen krop, hvilke kvaler jeg ville løbe ind i med mine kørevaner.

- Der var et leasingfirma, der lånte mig en bil, og for en person, der bor i København, var det virkelig bøvlet. Der manglede standere, almindelige biler holdt parkeret på ladepladserne, og det tog for lang tid at lade.

- Kunne du overveje elbil næste gang?

- Helt bestemt. Der er sket meget de seneste år, og teknologien bliver stadig bedre Derfor har jeg også tænkt mig at gentage forsøget til efteråret.

- Hvilken en skulle det være?

- Jeg har luret lidt på en Tesla, også fordi de har deres eget ladenetværk ned gennem Europa.

