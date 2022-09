Vil bygge heftig åben elbil

Fartmaskine med grøn samvittighed: Polestar bekræfter, at de vil sætte heftig elektrisk roadster i produktion

Har man fulgt med i bilbranchen hen over de senere år, har man nok stiftet bekendtskab med det svensk-kinesiske bilmærke Polestar.

Polestar, der tidligere fungerede som Volvos in-house tunerfirma, er i dag et selvstændig bilmærke, som har dedikeret sig til produktion af elbiler.

Hos Polestar gør de ikke tingene på almindelig vis. Det kunne man allerede se, da mærket lancerede deres første bil, den ekstreme plug-in hybrid, kaldet Polestar 1.

Nu er Polestar igen klar med en bil, der nok skal få visse af konkurrenterne til at bæve en smule. Mærket bekræfter nemlig nu, at de har planer om at sætte den elektriske roadster-konceptbil, som de tidligere har vist frem, i produktion.

Roadster-elbilen forventes at blive lanceret i 2026 som modellen Polestar 6, oplyser Polestar i en pressemeddelelse.

- Med den overvældende respons fra forbrugerne og pressen tog vi beslutningen om at sætte denne fantastiske roadster i produktion, og jeg er så begejstret for at kunne realisere dette projekt.

- Polestar 6 er en perfekt kombination af kraftfuld elektrisk ydeevne og glæden ved frisk luft, som man får med en åben bil, siger Thomas Ingenlath, Polestars administrerende direktør.

En stor opretstående skærm dominerer instrumentbordet. Illustration: Polestar

Kraftfuld sag

Polestars kommende el-roadster kommer med hårdt foldetag, hvorfor man altså ikke skal forvente en klassisk cabriolet med stoftag. Bilen skal bygges på Polestars specialfremstillede platform i bonded aluminium.

Rent designmæssigt kan man forvente, at den i høj grad vil læne sig op af udtrykket på den elektriske roadster-konceptbil, der blev afsløret i Los Angeles i marts som Polestar O₂.

Roadsteren udvikles af Polestar selv og kommer med den elektriske 800-volt-arkitektur, som også vil være at finde i den kommende Polestar 5.

Det giver plads til, at Polestar 6 kan yde op til 884 hk og 900 Nm fra to elektriske motorer, og derfor forventes det, at 6’eren kan sprinte fra 0-100 km/t på 3,2 sekunder med en topfart på 250 km/t.

Polestar oplyser, at de løbende vil offentliggøre flere tekniske detaljer og specifikationer om den heftige elbil frem mod lanceringen i 2026.

Er man interesseret, skal man være klar over, at den vejledende pris på bilen er 200.000 dollars, svarende til lige under 1,5 millioner kroner - vel at mærke uden skatter og afgifter.

Amerikansk konkurrent

Illustration: Polestar

Det er oplagt at tænke den kommende Polestar 6 som en direkte konkurrent til Tesla Roadster, som er en åben elektrisk sportsvogn, som den amerikanske elbilproducent offentliggjorde planer om at bygge helt tilbage i 2017.

Indtil videre er modellen dog ikke blevet til noget, og den endelige produktion af bilen er over flere omgange blevet udskudt af Tesla. Seneste melding fra Tesla er, at Roadster kommer på gaden i løbet af år 2023.

Da Tesla præsenterede konceptbilen for Roadster i 2017, var meldingen, at den bliver ’verdens hurtigste bil’ med en accelerationstid fra 0-100 km/t på 2,1 sekunder og en topfart på ’over 400 km/t’, ligesom den skal kunne køre over 1000 km på en opladning.

Om den endelige version af bilen så også kan leve op til de store løfter, må tiden vise.



