Ville være en god ministerchauffør

- Interesserer du dig for biler?

- Ja, det gør jeg, og jeg elsker at køre bil. Men ikke i den forstand at jeg er så nørdet, at jeg ved, hvordan motoren er skruet sammen, men til husbehov.

- Hvad er køreglæde for dig?

- Det er at kunne komme fra a til b uden at stresse. Bare nyde turen og den fred og ro, der er forbundet med at køre. Nu er jeg far til tre, så det er måske begrænset, hvor meget fred der er på bagsædet, men man kommer langt med en iPad.

- Er du typen, der kører søndagstur?

- Ikke rigtigt. Jeg er ikke så god til at køre uden et formål. Det var jeg, da jeg var yngre, men det er også en stor del af at være ung og cruise rundt, når man bor på landet.

- Hvornår fik du din første bil?

- Jeg var lige fyldt 18 år, da jeg købte min første bil. En Audi 100 fra 1986, som jeg købte brugt for 17.000 kroner. Det var mange penge dengang, og jeg havde sparet op ved at arbejde på Bones.

- Jeg boede hos mine forældre, så det var helt vidunderligt at få mit eget sted. Jeg havde selvfølgelig mit eget værelse, men det var noget helt andet at kunne køre en tur og selv bestemme hvorhen.

Foto: Jyllands Posten

- Det var tidligt. Var du så chauffør for dine venner?

- Ikke når man kommer fra landet. Vi havde alle kørt markrace, længe inden vi fik kortet, og mange af mine venner fik også bil på det tidspunkt. Men det betød noget, at min bil var den største. Det talte også lidt.

- Hvorfor skilte du dig af med den?

- På et tidspunkt flyttede jeg til Aarhus og havde ikke længere råd til den. Den var også helt umuligt at finde parkeringsplads inde i byen, så selvom det var vemodigt, endte jeg med at sælge den.

- Hvornår fik du så bil igen?

- Efter Aarhus flyttede jeg til København, og der havde min kæreste, nu kone Emilie, en lille og fin Fiat 500 i lyseblå. Den var det noget nemmere at finde parkeringsplads til. Den var super inde i byen, så den kørte jeg i mange år.

- Faktisk lige indtil vi for syv år siden skulle være forældre første gang. Ud over at den blev for lille - sådan en baby har meget udstyr - så kunne jeg pludselig også godt se, at det så lidt sjovt ud, at en fuldvoksen mand kørte rundt i en lillebitte babyblå bil.

- Hvilken bil kører du i dag?

- I dag er jeg Volvo-mand, så nu matcher bil og livsstil hinanden. Jeg kører Volvo XC90 Plug-in Hybrid. Det er en gigantisk SUV, stor og bred, og med masser af plads, så hvis nogen spørger, om jeg lige kan tage en bænk med hjem fra Jylland, så er det ikke et problem.

- Hvorfor lige Volvo?

- Min kærlighed til Volvo startede, da jeg fik lov at prøve mine svigerforældres bil. Det overraskede mig, hvor godt og trygt man sad, og så var der masser af plads. Værdierne passer også godt til mig. Sikkerhed og svensk elegance.

- Hvordan vil du beskrive dig selv som bilist?

- Selvom jeg engang har vundet ’Zulu Djævleræs’ og flere gange har kørt på Jyllandsringen, så kan jeg sagtens styre speederfoden. Derfor vil jeg være en rigtig god ministerchauffør, for jeg kører ordentligt og sikkert.

- Hvad har du altid med i bilen?

- Efter at jeg fik børn, lærte jeg, at man kommer langt med en pakke vådservietter og en rulle skraldeposer. Ikke skraldesække, det ville sende et helt forkert signal.

