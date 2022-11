Vind-win: Øger sikkerheden på Storebæltsbroen

Der skal være færre uheld, som er relateret til vind, på Storebæltsbroen.

I et forsøg på at gøre det mindre farligt for vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen vil Sund & Bælt nu opsætte vindafskærmning på udvalgte steder på højbroen for at mindske antallet af uheld.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

- En stor del af uheldene sker omkring pyloner og ankerblokke, og især når der er kraftig blæst på tværs af broen.

- Vi opsætter derfor vindafskærmningerne på disse steder for at reducere den særlige kraftige vind, som skabes her, så trafikanterne undgår den pludselige bevægelse i køretøjet, som kan forårsage et uheld, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt.

Det forventes også, at de nye afskærmninger vil betyde sjældnere kødannelser på broen. Arkivfoto: Anthon Unger

Foruden at de nye vindafskærmninger forventeligt vil gøre det mere sikkert for vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen, når det blæser, vil afskærmningerne ifølge Sund & Bælt også forbedre den generelle køreoplevelse for trafikanter, når de kører over forbindelsen i blæst.

- Vindafskærmningerne vil både styrke trafikanternes sikkerhed og komfort.

- Det er klart, at afskærmningerne ikke stopper vinden fuldstændigt, men vores undersøgelser viser, at trafikanterne efter vindafskærmningen er sat op, ikke vil opleve de kraftige vindstød fra siden, når de passerer pylonerne og ankerblokkene, som de gør i dag, siger Kim Agersø Nielsen.

Stadig restriktioner

Vindafskærmningerne forventes at være opsat ved udgangen af februar 2023.

Afskærmningerne vil ikke ændre på, at der stadig vil være restriktioner for vindfølsomme køretøjer ved kraftig vind, men det forventes, at risikoen for uheld forårsaget af vinden vil være reduceret.

Initiativet er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt.

Hvor vindafskærmningen skal forebygge uheld, vil de mobile autoværn, som blev opsat sidste år, gøre det nemmere at opretholde trafik på broen, hvis der sker et uheld, som skaber kø.

