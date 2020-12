Vinterhjul: Stålfælge eller aluminium?

Vinteren er ikke, hvad den har været. Stadig mildere vintermåneder får nemlig fortsat flere danskere til at vælge de stadig bedre helårsdæk frem for at skifte mellem sommer- og vinterdæk.

Langt de fleste skifter dog stadig mellem de to dæktyper for at være helgarderede. Der er dog alligevel sket noget. Fortsat flere vælger aluminiumsfælge frem for et sæt klassiske sorte stålfælge, der måske har hjulkapsler, når det skal gå højt.

Det er der flere grunde til. Vi forklarer hvorfor og fortæller, hvordan du bedst holder aluminiumsfælgene pæne.

Hos Alcar Danmark, der er en af de største danske grossister for fælge på eftermarkedet, kan man mærke en klar tendens. Her er salget af stålfælge de seneste år faldet med en halv snes procent, mens salget af aluminiumsfælge er steget tilsvarende.

Det er vigtigt at få vasket fælgene jævnligt. Pas på med for meget fælgrens. Foto: Jens Overgaard

Michael Rabjerg, der salgschef hos Alcar Danmark, er ikke i tvivl om, at der er en udvikling i gang.

- Absolut. Det er helt afgjort tilfældet. Folk vælger fortsat flere aluminiumsfælge frem for stålfælge. Trenden i øjeblikket er aluminiumsfælge.

- Næsten alle nye personbiler er leveret på aluminiumsfælge. Hjulsæt nummer to er også i rigtig mange tilfælde aluminiumsfælge i stedet for stålfælge, siger han.

Når man skal samle et sæt stålfælge med fælg, dæk og et par pæne hjulkapsler, er der måske kun en forskel på 50-100 kr. pr. hjul, og så vælger mange at købe et par aluminiumsfælge, hvor konkurrencen er stor prismæssigt.

- Mange gange skal man jo tillægge en pris for bespænding som bolte eller møtrikker samt hjulkapsel, og så lander prisen måske alligevel der, hvor kunden så betaler den sidste difference for at få aluminiumsfælge i stedet, som også er meget pænere, siger Michael Rabjerg.

Hvis man har en mikrobil, er der størst tilbøjelighed til at vælge et par billige stålfælge på måske 14 tommer.

Men i takt med at salget af mikrobiler er faldet til fordel for de større modeller, hvor der især er sket en udvikling i mellemklassen, vil flere også ofre at købe et sæt aluminiumsfælge til om vinteren.

Samtidig er altså selv mange modeller i miniklassen født med aluminiumsfælge. Det gælder f.eks. Peugeot 208, som allerede fra det mellemste Allure-udstyrsniveau skifter fra stål- til aluminiumsfælge.

Den slags udstyr blev tidligere afgiftsbelagt og skulle derfor eftermonteres. Men det er ikke tilfældet længere. Derfor er fælgene standard på langt flere biler.

Nogle af de større biler har også større bremser, der slet ikke kan være bag en flad stålfælg.

- Så vi ser, at flere skifter fra ’alu. til alu.,’ siger Michael Raaberg.

Mange bilkøbere vælger dog også hele pakken hos forhandleren, hvis de får en finansiering af vinterhjulene med i handelen. Her mærkes det ikke på samme måde, som hvis man efterfølgende køber hjulene.

Forhandleren sikrer sig på denne måde også en tættere kontakt til kunden, når dækkene skal skiftes to gange om året. Samtidig er der også tillægsydelser som opbevaring af dæk, som er en forretning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vedligeholdelse af fælgene er vigtigt

Det kan være en god idé at give fælgene en gang overfladebehandling to gange om året. Foto: Jens Overgaard

Som udgangspunkt er der ikke forskel på at vælge stålfælge eller aluminiumsfælge til vinterhjul. I hvert fald når vi taler om køreoplevelsen. Det handler for de fleste først og fremmest om udseendet, men alligevel er der ting, som du skal være opmærksom på, lyder det fra Peter Sahl, der tekniker i FDM’s tekniske rådgivning.

- Stålfælge ruster. Aluminiumsfælge korroderer. Aluminiumsfælge er pæne, når de er hele. Men de er grimme, når de begynder at irre. Det gør mere ondt, når man ser en aluminiumsfælg blive grim frem for en stålfælg, der er gemt bag en hjulkapsel. Simpelthen fordi folk er mere bevidste om det, siger Peter Sahl.

Selv om der ikke er så meget sne og frost som tidligere i vinterhalvåret, kan fugt gnave i aluminiumsfælgene – især hvis man får et stenslag eller en rids.

Det er der større risiko for i vinterhalvåret, hvor der er mere sjap og spray fra vejen, som kan ramme fælge og hjul, men også når vi vasker, fordi skidtet samler sig i større mængder. Og så har vi også fugten, som holder på det.

Fælgene er dog også udsatte. En lille rids kan nemlig hurtigt udvikle sig. Hvis der er skarpe kanter i fælgens udformning med en tyndere lakering, er de også mere eksponerede for stenslag.

Her kan korrosionen give sig udslag i de hvide striber, kaldet ’edderkoppespor’s, der kan løbe under lakeringen. Der er flere måder at forebygge på. Her er lakforsegling, keramisk coating eller voks gode muligheder.

Peter Sahl peger dog på, at det bedste er jævnlig vask et par gange om måneden. Det er også vigtigt at få fælgene gjort grundigt rene, før de lægges til side et halvt års tid. Fælgrens skal benyttes med omtanke, da det kan være kradsbørstige sager, som kan skade fælgene.

- Generelt kan man gå ind og vaske fælgene og behandle med voks og lakforsegling, der gør dem mindre modtagelige og lettere at gøre rene. Hvis de er relativt pæne, er der ikke grobund for salt og andet, som kan sidde og arbejde. Hvis der er en lille rids, og der kommer salt til, kan det udvikle sig, siger Peter Sahl. Et tip er en gang voks og lakforsegling forår og efterår.

--------- SPLIT ELEMENT ---------