Volkswagen overhaler Tesla indenom i Danmark

El- og hybridbiler udgør en fjerdedel af alle nye biler solgt i Danmark i 2021. Og efter i lang tid at have domineret salgstallene må Tesla nu opgive titlen som mest solgte elbilmærke.

Det er første gang i to år, at Tesla ikke er danskernes foretrukne valg, når det kommer til elbiler.

Det skriver bilistorganisationen FDM på baggrund af tal fra De Danske Bilimportører.

I takt med, at bilsalget i marts er vendt talstærkt tilbage efter en forsigtig start på 2021, har danskernes interesse for grønne biler oplevet en markant fremgang. Ud af de 43.898 personbiler, der i årets første kvartal blev indregistreret, var 10.516 af dem el- eller hybridbiler.

Det er en tredobling sammenlignet med samme periode sidste år, skriver bilistorganisationen.

- Det går overraskende hurtigt med den grønne omstilling af personbilparken i Danmark. De nye bilafgifter giver et klart incitament til at vælge en opladelig bil, siger administrerende direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig til FDM.

Tesla hitter på globalt plan

Især Volkswagen har fået tallene til at stige med sin nye elbil ID.4, der alene har solgt 451 eksemplarer i løbet af kvartalet. Sammenlagt med mærkets andre to elbiler, ID.3 og Up, kan Volkswagen prale med at vælte Tesla af elbiltronen med i alt 753 solgte biler. Her kan Tesla kun bryste sig med 574. Og salget af Teslas Model 3 går således 34 procent tilbage fra 2020 til 2021.

Selvom salgstallene for første kvartal ikke er til Teslas fordel, giver det næppe anledning til tårer i hovedkvarteret i Palo Alto. Ifølge Teknikens Värld slog det amerikanske bilmærke leveringsrekord i første kvartal af 2021, og i Norge oplever Teslas Model 3 en fordobling i salget sammenlignet med 2020.

I løbet af efteråret lanceres Teslas Model Y i Danmark, som er bilmærkets konkurrent til Volkswagens ID.4.

