Volvos elektriske flagskib

Volvo vil være elektrisk, og det skal blandt andet ske med en ny elektrisk udgave af mærkets største SUV.

EX90 hedder den nye SUV, som mærket netop har præsenteret.

Den nye el-SUV er den første i en række af kommende elbiler fra Volvo. Bilproducenten vil nemlig hvert år løfte sløret for en ny fuldelektrisk bil, og ambitionen er at blive et 100 procent elektrisk bilmærke inden 2030 samt at blive klimaneutral inden 2040.

EX90 er en stor familiebil med væsentlig fokus på luksus, komfort og sikkerhed, og den kommer med meget kraftfulde elektriske drivlinjer.

En stor opretstående infotainmentskærm.

Sikreste Volvo nogensinde

Volvo har i mange år været kendt for at producere biler med tårnhøj sikkerhed, og det tyder på, at EX90 ikke bliver nogen undtagelse.

Elbilen bliver nemlig den mest sikre bilmodel, som mærket nogensinde har produceret.

Den er udviklet til at kunne både forstå føreren og de omgivelser, man kører i.

Rundt omkring på bilen finder man således et hav af kameraer, radarer og LiDAR-teknologi, og sidstnævnte er udviklet til reagere, selv hvis chaufføren er uopmærksom eller reagerer for sent. Teknologien kan endda registrere objekter flere hundrede meter foran dig og informere føreren i god tid, så vedkommende kan nå at reagere.

I bilen finder man også sensorer og kameraer, der holder øje med, hvor dine øjne kigger hen. Teknologien gør det muligt for Volvo EX90 at registrere, hvis føreren er distraheret, søvnig eller ufokuseret, og omend det kendes fra andre biler, er det første gang, at det kommer i en Volvo.

Klassiske Volvo-linjer i det nye design.

Lang rækkevidde

Systemet fungerer sådan, at det først advarer bilisten forsigtigt og senere mere insisterende. Det kan også hjælpe til, hvis føreren falder i søvn eller besvimer under kørslen. Her sørger teknologien for at stoppe bilen sikkert og tilkalde hjælp.

Da EX90 er en elbil, er det naturligvis også relevant at kigge på, hvad den grønne drivlinje kan levere.

SUV’en kan køre op til 600 km på en opladning, og den kan lades med op til 250 kW, hvilket betyder, at den kan lynlade fra 10 til 80 procent strøm på 30 minutter. Ved en hjemmelader foregår ladning med op til 11 kW.

Prisen for den såkaldte Twin-variant med 408 hk er 955.000 kroner, mens den kraftigere variant med 517 hk koster 1.013.000 kroner. Volvo forventer at sætte gang i produktionen af elbilen i løbet af 2023.

Mere grøn

PR-foto

Den nye elektriske Volvo bliver samtidig den Volvo-model i historien med størst procentdel af genanvendt plastik.

Således er der benyttet 48 kg genanvendt plastik og bio-materialer, hvilket svarer til omkring 15 procent af det samlede forbrug af plastik i bilen.

Skal Volvo leve op til devisen om at være klimaneutral inden 2040, er det nødvendigt, at der arbejdes meget med genanvendelighed, og derfor indeholder EX90 foruden den genanvendte plastik 15 procent genanvendt stål og 25 procent genanvendt aluminium.



