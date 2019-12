Bildør faldt af under sikkerhedstest: Får alligevel fire stjerner

Som du kan se på billedet over artiklen, gik det ikke helt som planlagt, da familiebilen Volkswagen Sharan for nyligt blev udsat for prøvelserne i Euro NCAPs sikkerhedstests. En dør i bag sprang nemlig op under den såkaldte 'pæle-test'.

Det skriver flere medier, blandt andre AutoExpress, og Euro NCAP selv.

Under pæle-testen sendes en bil ind i en 25 cm tyk pæl med cirka 32 km/t, og formålet er, at det skal simulere en kollision med et træ eller en telefonpæl. NCAP siger, at den type af kollisioner ofte er alvorlige, og 'at frekvensen af død og alvorlige skader er høj'.

Ved testen af Sharan blev den bagerste passagerdør næsten fuldstændig revet af selve bilen. Derfor blev der trukket point fra familiebilens samlede score ved den test, da det af sikkerhedsorganisationen vurderes 'at udgøre en risiko for, at passagerer kan ryge ud', lyder det i Euro NCAPs vurdering af resultatet.

Samlet set blev bilen dog vurderet til at være en forholdsvis sikker bil med en score på fire ud af fem stjerner.

Modellen fik 89 procent i beskyttelse af voksne ombord, mens det blev til en score på 78 procent for børn i bilen.

- Ser dramatisk ud

Hos Euro NCAP forklarer de, at deres data viser, at crashtest-dukkerne var i god forfatning, til trods for at døren faldt af.

- Pæle-testen er den mest strukturelt udfordrende af alle Euro NCAP-crashtestene. I testen viste Volkswagen Sharan et højt beskyttelsesniveau for personer i bilen, og selesystemet er godt designet til at forhindre skader, siger Matthew Avery, bestyrelsesmedlem i Euro NCAP, ifølge Auto Express.

Han kalder det dog 'bekymrende', at døren kunne falde af og oplyser, at point blev fratrukket, fordi at selv om køretøjets samlede vurdere sikkerhed ikke blev kompromitteret, ville en passager under ekstreme omstændigheder kunne ryge ud af døren.

- En løs dør ser dramatisk ud. Værdierne på crashtest-dukkerne - den mest kritiske del af vurderingen - viser, at køretøjet tilbyder høje niveauer af passiv sikkerhedsbeskyttelse, siger Avery.

