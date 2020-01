Bilejer blev rasende over p-bøde: Politiet måtte tilkaldes

Bilejeren blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen

Det er de færreste, der synes, at det er rigtig fedt at komme ud til sin bil med en parkeringsbøde siddende under bilens visker.

Torsdag valgte en bilejer dog at håndtere situationen så dårligt, at politiet måtte tilkaldes.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Torsdag formiddag havde en mandlig parkeringsvagt placeret en bøde under vinduesviskeren på en bil, der holdt parkeret lidt for længe på en p-plads i Slagelse. Mens p-vagten stadig var på stedet, kom ejeren af bilen pludselig ud og fandt bøden ved sin bil.

- Ejeren, en 38-årig mand fra lokalområdet, blev meget fortørnet og var slet ikke enig i, at han skulle have en parkeringsbøde, skriver politiet i døgnrapporten.

Den 38-årige blev så højtråbende, at parkeringsvagten måtte søge opbakning hos en taxichauffør, der holdt i nærheden.

Politiet blev tilkaldt, og den 38-årige fik oven i parkeringsbøde også en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen.

