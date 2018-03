Bilejere fra denne del af landet bruger færrest penge på reparationer

Der er stor geografisk forskel på, hvor meget vi hiver op af lommen for at reparere og investere i vores biler, viser en ny undersøgelse

Vinterdæk og viskerblade er blandt de sliddele på bilen, som selv den mest nøjsomme bilist har svært ved at undgå at skifte engang imellem. Anderledes frivilligt er det til gengæld, når det kommer til batteritjek og beskyttelse af bilens undervogn - medmindre selvfølgelig, at batteriet løber tør for strøm.

Ifølge en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Dinitrol, er det især dækskift og motorolie, der får danskerne til at hive pungen op af lommen, mens langt færre får skiftet batteriet eller hældt ny kølervæske på.

Og så har bopælen samtidig stor betydning for, hvor meget vi bruger på at vedligeholde bilen.

Mens lidt over halvdelen af bilejerne i Region Sjælland bruger mere end 4000 kroner om året på at vedligeholde og optimere bilen, så er det kun 42 procent af bilejerne i Region Syddanmark, der lægger så mange penge på bordet om året hos automekanikeren.

I mellem disse står midtjyderne, hvoraf 44 procent bruger mere en 4000 kroner om året, og det samme gør 47 procent af nordjyderne og 47 procent af bilejerne i Hovedstaden.

Stor uenighed mellem regionerne

I undersøgelsen, der er lavet på baggrund af svar fra 1031 danskere, er det også muligt at se, hvad bilejerne i de forskellige regioner bruger pengene på.

Mens man over hele landet er enige om at bruge penge på dækskift - lidt under 4 ud af 5 bilejere i hele landet har i gennemsnit fået skiftet dækkene det seneste år - så er der noget større uenighed i forhold til flere andre almindelige reparationer og eftersyn.

I Region Hovedstaden er det eksempelvis kun 38 procent, der har fået hældt kølervæske på bilen, mens det i Region Sjælland er et stykke over halvdelen. Og mens 63 procent af nordjyderne det seneste år har fået lavet bremser, så har kun 53 procent af midtjyderne ifølge undersøgelsen gjort det samme.

Nordjyder beskytter undervognen

Uenigheden går igen, når det kommer til rustbeskyttelse. Her viser undersøgelsen, at nordjyderne er størst tilhængere af at få bilens undervogn beskyttet mod vind og vejr, og hele 68 procent af regionens bilister har på et tidspunkt givet deres bil en gang rustbeskyttelse.

Til sammenligning har kun halvdelen af bilejerne i Hovedstaden investeret i samme behandling.

Når Region Sjælland bruger flere penge på reperationer og optimering end resten af landet, kan det også muligvis hænge sammen med, at bilisterne har fået bilen rustbeskyttet. Ifølge undersøgelsen har mere end 2 ud af 3 sjællandske bilister på et tidspunkt givet deres bil en undervognsbehandling.

