Bilejere skal huske dette: Kan blive dyrt

I weekenden skal bilejere huske at sikre sig, at den automatiske p-skive selv indstiller sig til sommertid

Vi er efterhånden vant til, at mange af vores digitale hjælpemidler selv kan tilpasse sig, når vi natten til søndag går over til sommertid, og urene dermed skal stilles en time frem.

Men det gælder ikke alle apparater, og er man ikke opmærksom på ét bestemt af slagsen, kan det koste dyrt.

En elektronisk p-skive er nemlig ingen garanti for, at man har styr på overgangen til sommertid, for det er ikke alle modeller, der automatisk indstiller tiden, som f.eks. mobiltelefonen gør det.

Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse.

Derfor er det vigtigt, at man også husker at kontrollere, om den automatiske p-skive nu også har stillet tiden en time frem.

Lad dig overvåge i bilen og spar penge på forsikringen

Kan give afgifter

Parkeringsselskabet Q-Park understreger, at forkert tid på p-skiven giver en parkeringsafgift, og at der altså ikke er større lempelighed på søndag.

- Vi skal mindske misbruget af parkeringspladserne dér, hvor vi laver parkeringskontrol. Det kan vi kun ved at kontrollere bilernes p-skiver, og vores p-vagter kan kun forholde sig til det, som p-skiven viser, siger Alex Pedersen, som er direktør i Q-Park.

Selskabet understreger, at de har den samme bemanding af parkeringsvagter på arbejde på søndag efter skiftet til sommertid som på alle andre søndage.

Har man ikke en automatisk parkeringsskive, kan der alligevel være grund til at være opmærksom på skiftet til sommertid. Der kan nemlig være god grund til at få indstillet det almindelige ur i bilen til sommertid, så man ikke indstiller den manuelle p-skive efter et ur, der viser vintertid.

Vil have flere grønne biler: Gratis parkering for elbiler i Aarhus