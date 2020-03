Bilen kan stadig komme på værksted: Sådan passer de på smitte

Mange butikker og serviceorganer er lukket ned under coronakrisen, men hos Ford holder både danske værksteder og forhandlere åbent i denne periode, og har derfor indført særlige forholdsregler hos samtlige af virksomhedens danske forhandlere og værksteder for at mindske smitterisikoen for coronavirus så vidt muligt.

Det oplyser Ford Danmark i en pressemeddelelse.

Fords danske forhandlere og værksteder holder åbent, for at både privatkunder og erhvervsdrivende har mulighed for at få serviceret bilen, men for at reducere risikoen for smitte er der indført skærpet desinficering af både prøvetursbiler og kundebiler.

Se også: Benzinselskab passer ekstra godt på: Må ikke blive syge

Intet håndtryk

Fords medarbejdere giver desuden ikke længere hånd, mens alle medarbejdere, som er i berøring med kundebiler og klargøring af prøvetursbiler, i denne tid bruger engangshandsker.

Kunde- og prøvetursbiler afsprittes på alle berøringsflader inden overlevering, herunder bilnøgle, rat, gearknop, håndbremse, ind- og udvendige dørhåndtag, trykskærme samt andre knapper omkring førerpladsen.

Benzinselskab lover: - Der er brændstof nok til alle