Bilen lugtede brændt: Fandt dette vilde syn under motorhjelmen

Skulle man lave en far-joke om denne historie, ville det være oplagt at inddrage ordet 'nødsituation' i pointen, for selv om bilen godt kunne køre, da amerikanske Holly Persic 7. oktober ringede hjem til sin mand for at fortælle, at bilen lugtede brændt og lavede en mærkelig lyd, var der en ganske bizar grund til, at alt ikke var, som det skulle være.

Det fortæller Reuters på baggrund af ægtemanden Chris Persics opslag på facebook.

For Chris Persic rådede over telefonen hustruen til at åbne kølerhjelmen for at tjekke, om hun kunne se, hvad der kunne være årsagen til, den brændte lugt fra bilen.

Det gjorde Holly Persic så, og her viste det sig, at der under motorhjelmen befandt sig en hel masse valnødder omhyggeligt pakket ind i græs, formentlig fordi der hen over weekenden forinden har været egern på spil, da bilen stod parkeret udenfor.

Vred egern-hustru

Ægtemanden Chris brugte efterfølgende næsten en hel time på at fjerne 'over 200 (uden overdrivelse) valnødder og græs fra motorrummet,' skriver Chris i facebook-opslaget.

- Nu er der helt sikkert en vred egern-kone, som undrer sig over, hvor alle nødderne blev af, skriver han.

- Lang historie kort, hvis du af og til parkerer udenfor, så gør dig selv den tjeneste at kigge under kølerhjelmen af og til, skriver han.

