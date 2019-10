Bilen uden fejl: Her er Årets Brugtbil 2019

Markedets bedste bil er samtidig billig at køre

Hvilken bilmodel er for tiden den bedste brugte bil, som penge kan købe?

Skal man tro juryen bag kåringen Årets Brugtbil, som hvert år udpeger det bedste brugtkøb, er svaret i 2019 VW Golf VII.

Modellen vinder finalerunden i Årets Brugtbil 2019 foran et finalefelt ellers bestående af Ford Fiesta, Skoda Octavia, Nissan Qashqai og Skoda Superb.

- Volkswagen Golf i syvende generation er den mest overbevisende Golf længe. Teknikken er selv i dag på højde med helt nye biler, og generelt er det en meget solid bil. Udvalget af brugte biler er enormt, ja der er faktisk en Golf til alles smag, og der er endda plug-in-hybrider og elbiler til salg, siger biljournalist Christian Schacht, der repræsenterer Jyllands-Posten i kåringen.

Juryen består af tekniske eksperter og biljournalister, og de vurderer brugtbilerne ud fra en række kriterier såsom teknisk kvalitet, service- og reparationsomkostninger og værdi for pengene.

Billig i drift

I øjeblikket er der omkring 500 eksemplarer af vindermodellen til salg på brugtbilmarkedet, når man ser på årgangene 2014 til 2016. De koster i gennemsnit 168.000 kroner.

Ifølge beregninger fra Bilbasen koster det godt to kroner pr. kilometer at køre i Årets Brugtbil, hvilket er blandt de billigste i mellemklassen, som VW Golf tilhører.

- Da syvende generation af Golf var ny, fremstod den slet og ret som bilen uden fejl. Og nu som Årets Brugtbil er den fortsat netop bilen uden fejl. Lige nu kører den samlede bilverden i den grad i retning af elbiler - underforstået i retning af mindre CO2-udslip. Vel er Golf VII ikke nødvendigvis en elbil, men den moderne benzinmotor med miljøteknik er med til at gøre netop denne bil tidssvarende også ind i 20’erne, siger Flemming Haslund, chefredaktør på Motormagasinet.

- Ekstremt populær

Det kan overraske, at en VW-model ikke tidligere har vundet Årets Brugtbil, da VW har været det bedste sælgende bilmærke i Danmark i en årrække. Det er dog først nu, at VW Golf ud fra en række tekniske kriterier vurderes til at være den bedste brugtbil af juryen.

- Volkswagen har afhjulpet de kedelige tekniske problemer med benzinturbomotorer og gearkasser, som opstod for efterhånden en del år siden, og derfor er det på tide at vurdere Golf som et fremragende brugtkøb. Golf VII er ekstremt populær hos ejerne, og det er en allroundbil med god plads, der kan det hele, siger Steen Bachmann, biljournalist og jurymedlem fra Bilmagasinet.

- Jeg ville tage en 1,6 diesel med DSG-gear, der er billig i drift. Bemærk i øvrigt, at Golf VII er blandt de billigste brugte biler, når man ser på kroner pr. kilometer, siger han.

Finalerundens resultat: 1. VW Golf VII 2014-2016 – 155 point 2. Ford Fiesta 2013-2017 – 120 point 3. Skoda Octavia 2013-2017 – 105 point 4. Nissan Qashqai 2014-2017– 75 point 5. Skoda Superb 2015-2017 – 55 point Tidligere vindere af Årets Brugtbil

2018: BMW 1-serie, årgangene 2011-2015 2017: Ford C-MAX, årgangene 2010-2015 2016: BMW 3-serie, årgangene 2008-2012 2015: Mercedes C-klasse, årgangene 2007-2011 2014: Honda Civic, årgangene 2006-2012 2013: Toyota Avensis, årgang 2007 2012: Honda Accord, årgang 2009 2011: Kia cee'd, årgang 2007 2010: Opel Astra, årgang 2005 2009: Ford Focus, årgang 2005 2008: Ford Mondeo, årgang 2004 2007: Mazda6, årgang 2003 2006: Škoda Fabia, årgang 2001

