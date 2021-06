Biler der skejer ud

Hvis du synes, at din bil er for kedelig, kan disse tre modeller potentielt give dig et større smil på læben

Er din trætte gamle stationcar blevet en smule for kedelig at køre rundt i? Så kan det være, du skal bytte den til en bil, som ikke slår bunden ud af budgettet, og som samtidig kan sikre dig, at du får en mere underholdende køretur.

Bilbasen Blog har fundet tre bud på biler, der ikke koster alverden, og som kun bør købes af folk, der har humor.

Farverig Golf

Hvis du har fået nok af, at næsten alle biler er sorte eller sølvgrå, så kan det være, du skal investere i denne VW Golf Mk. II, som den hollandske kunstner og galleriejer Bianca Leusink har haft under kærlig behandling.

Den opsigtsvækkende Golf har kun kørt 134.000 kilometer, og den kan blive din her for 69.900 kr.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bilen er importeret fra Tyskland, og skulle være rustfri. Foto: Bilbasen

Bilen har en 1,6-liters motor og automatgear. Foto: Bilbasen

Tidligere ejere tæller efter sigende to ældre tyske damer. Foto: Bilbasen

Mikro fra Suzuki

Er du forelsket i en Land Rover Defender eller en Mercedes-Benz Geländewagen, men tillader finanserne ikke, at du køber en af de to ikoniske firehjulstrækkere, kan det være, du skal sætte pengene i denne Suzuki SJ 410 fra år 1985.

Den charmerende firehjulstrækker har permanent firehjulstræk og reduktionsgear, og den kan blive din for 57.800 kr.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bilen er opgivet til kun at have kørt 50.000 kilometer. Foto: Bilbasen

Bilen er renoveret for rust i karrosseriet i foråret 2020. Foto: Bilbasen

Kalechen er fire år gammel. Foto: Bilbasen

Stil og luksus

Vil du hellere flyde afsted i en cocktail af luksus, stil og frankofil prestige, så er det oplagt at investere i denne smukke Citroën CX. Modellen blev kåret til Årets Bil i Europa i 1975, og modellen er blandt andet berømt for at være spækket med alternative løsninger som variabel servostyring.

Dette eksemplar kan blive din nye bil for 60.000 kr., og du kan finde den her.

Modellen har kørt 180.000 kilometer. Foto: Bilbasen

Den skal først synes i år 2027 igen. Foto: Bilbasen