Biler får nyt våben til lavere forurening

Biler skal udlede færre partikler, og nu kan et nyt våben til den opgave måske blive en realitet for producenterne

Du flytter højrefoden væk fra speederen og over på bremsen. Bilen sagtner i fart, så du tilpasser farten til den øvrige trafik. En manøvre, du foretager dig utallige gange, når du kører bil jævnligt. Hver gang du bremser en bil, opstår der bremsestøv, og den slags forurener.

Ifølge mediet Motor1.com så arbejder bilgiganten Volkswagen på at inkorporere et bremsestøvsfilter i deres bremsesystemer i et forsøg på at reducere antallet af bremsestøvspartikler, som udledes under kørsel.

Ifølge et firma, som er specialister på netop dette område, ved navn Mann+Humel, produceres der årligt næsten 10.000 tons bremsestøvspartikler i Tyskland alene. Motor1.com skriver, at bremsestøv er ved at blive et stort problem i store lande og desuden i byer, hvor der køres i tæt trafik med mange opbremsninger.

Mediet mener at vide, at den tyske mastodont Volkswagen er ved at eksperimentere med at montere filtreringssystemer på en Golf GTD prototype. De har desuden billeder af prototypen, hvor man kan se partikelfiltrene monteret umiddelbart under bremsekalibrene.

Kan reducere med 80 procent

Perspektiverne med at reducere udledningen af bremsestøv er store, oplyser specialisterne fra Mann+Humel.

- En af de største kilder til fint støv udledt fra biler er bremseprocessen, oplyser Mann+Humel i en pressemeddelelse.

- Det er derfor, at Mann+Humel har udviklet sit partikelfilter til bremsestøv. Filtret forhindrer op til 80 procent af støvpartiklerne skabt under bremsning fra at sprede sig til den omgivende luft, oplyser de.

Ifølge World Health Organization dør der anslået tre millioner personer hvert eneste år fra luftforurening. En stor del af den forurening stammer fra bilindustrien.