Biler skyld i hver femte sikkerhedsadvarsel i EU

Når EU-medlemslandene støder på produkter, der udgør en fare for borgerne, skynder de sig at advare de andre lande om produktet.

Sidste år skete det ikke mindre end 2257 gange - og i 19 procent af tilfældene, knap hver femte gang, skyldtes faren et køretøj. Det viser en ny opgørelse for 2018, som EU-kommissionen har offentliggjort.

Blandt de mere alvorlige bil-advarsler fra sidste år er alt fra usikre airbags, der kan skyde metalsplinter ud i ansigtet på bilisten, til brandfarlige USB-stik eller hjul, der risikerer at falde af under kørslen.

Tusindvis af tilbagekaldelser

Det europæiske advarselssystem for produktsikkerhed er sat i gang af EU, bærer navnet Safety Gate og har fungeret siden 2003.

Når et EU-land opdager en fare ved et produkt, bliver det meldt til Safety Gate-systemet, der derefter sender advarslen videre til resten af medlemsstaterne. Enhver opfølgning på advarslerne bliver også registreret, så der er gennemskuelighed i hele processen.

- Safety Gate er et vigtigt værktøj til at beskytte europæerne mod farlige produkter, og det virker, siger Vera Jourová, som er kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer:

- Med mere end 2000 varslinger og næsten dobbelt så mange tilbagekaldelser og tilbagetrækninger fra markedet viser rapporten, at reglerne håndhæves på effektiv vis. Vi vil derfor fortsætte samarbejdet med de nationale myndigheder og tredjelande om at beskytte alle europæiske forbrugere.

Søg selv i fejlene

På EU’s hjemmeside for Safety Gate kan enhver nysgerrig sjæl selv søge i og undersøge de enkelte anmeldelser.

Vælger man kun at kigge på køretøjer, finder man en udførlig liste, der viser alt fra hvilken fabrikant, hvilken bilmodel og hvilken fejl, der er blevet advaret om. Her står også, hvilke foranstaltninger, der bagefter er truffet.

Langt de fleste advarsler handler dog om legetøj, der i over halvdelen af tilfældene stammer fra Kina. Derfor er EU-kommissionen også i konstant dialog med de kinesiske myndigheder for at prøve at sikre, at sikkerhedsreglerne for EU's indre marked overholdes.

- Samarbejdet med de kinesiske myndigheder om produktsikkerhed er fortsat en prioritet, men resultaterne er blandede. Kommissionen arbejder fortsat sammen med de relevante kinesiske myndigheder om problemet, lyder det i pressemeddelelsen.

