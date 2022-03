Danskerne mener selv, at de er gode til at oplade plug-in hybriderne

Afgifterne på biler herhjemme tilgodeser plug-in hybridbiler, som ofte er billigere at købe end tilsvarende benzin- og dieselbiler. Derfor har tusindvis af danskere investeret i en opladelig hybridbil.

Men biltypen har også været genstand for stor debat, for er de overhovedet så grønne, som de er blevet gjort til?

Spørger man de danske ejere af plug-in hybrider, mener de selv, at de flittigt gør brug af bilernes elmotorer.

Danmarks Statistik har nemlig foretaget en stor undersøgelse for Skatteministeriet for at blive klogere på danskernes brug af plug-in-hybridbiler.

Undersøgelsen indikerer blandt andet, at danskerne efter deres egen opfattelse er flittige til at lade bilen op og bruge bilens elektriske egenskaber.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Forbehold

I undersøgelsen er knap 60.000 brugere af plug-in hybridbiler blevet spurgt ind til deres kørsel i de opladelige biler, og over 60 procent har svaret på undersøgelsen. Resultaterne viser, at omtrent halvdelen af bilisternes kørsel er foretaget udelukkende på strøm.

Svarene skal dog tages med det forbehold, at det er brugernes egne vurderinger af deres kørsel.

- Vi skal sikre en effektiv grøn omstilling, og vores beslutninger skal baseres på et solidt grundlag. Med de forbehold, man altid skal have til undersøgelser, viser denne store undersøgelse, at cirka halvdelen af kørslen foregår på el, og at bilerne oplades stort set dagligt. Det stemmer overens med det kørselsmønster, der var forudsat i aftalen om grøn omstilling af vejtransporten, siger skatteminister Jeppe Bruus i pressemeddelelsen.