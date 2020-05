Bilers sikkerhedsystemer melder ikke om fejl: - Det er bekymrende

Moderne biler er spækket med alverdens sikkerheds- og assistentsystemer, der skal hjælpe og assistere chauffører under kørsel, og hvis uheldet skulle være ude.

Men flere biler sørger ikke for at advare føreren, hvis der er fejl på sikkerheds- og assistentsystemerne, så de ikke fungerer, viser en ny undersøgelse, som FDM har lavet. Dermed risikerer bilister at køre rundt med falsk tryghed, lyder det fra FDM i en pressemeddelelse.

Systemerne tæller blandt andet ting som automatisk nødbremse, vognbaneassistent og fartbegrænser. Systemerne har været medvirkende til at forbedre trafiksikkerheden i nye biler, men bilister risikerer alligevel at køre rundt med falsk tryghed, viser FDMs test af 14 forskellige bilmodeller.

I testen blev bilernes sikkerhedssystemer blændet for at se, hvordan de reagerede i tilfælde af en defekt. I langt de fleste tilfælde gav bilerne ingen eller først meget sent en fejlmelding.

- Det er naturligvis bekymrende. De nye assistentsystemer er afgørende for sikkerheden for både bløde og hårde trafikanter. Derfor er det ikke godt nok, at man som bilist ikke advares, hvis systemerne ikke virker. Det er helt afgørende, at man kan stole på dem, siger Lone Otto, leder af FDMs tekniske rådgivning, i pressemeddelelsen.

Fælles navne

FDM understreger, at sikkerheds- og assistentsystemerne med tiden bliver bedre og bedre, men undersøgelsen viser også, at bilproducenterne i instruktionsbøgerne tager en lang række forbehold for, hvornår et system som bilens nødbremse ikke virker. Det kan eksempelvis være på våd vej, hvis bilen foran er snavset, fodgængeren er dårligt gående, eller køretøjet foran kører uregelmæssigt.

Assistentsystemerne fungerer principielt på samme måde i de forskellige bilmærker, men der kan alligevel være stor forskel på dem, ligesom de for hver bilproducent hedder noget unikt. Sammen med de europæiske bilklubber arbejder FDM for at få netop det ændret.

- I samarbejde med de øvrige bilklubber arbejder vi på at påvirke lovgivningen, så assistentsystemerne giver en fejlmelding med det samme, hvis de ikke virker. Desuden skaber det forvirring, at bilproducenterne kalder systemerne noget forskelligt. Også det arbejder vi på at ændre, så man får fælles navne for og beskrivelse af assistentsystemerne. Det vil gøre det nemmere for forbrugerne at gennemskue, hvilke sikkerheds- og assistentsystemer deres nye bil har, siger Lone Otto.

FDM anbefaler stadig, at man køber en bil med de nye sikkerheds- og assistentsystemer, da de overordnet set giver en bedre trafiksikkerhed. FDM gennemførte sin undersøgelse over flere uger i efteråret 2019. Her blev de 14 biler dels testet på FDM Sjællandsringen dels på en 18 km lang rute med både by-, landevejs- og motorvejskørsel.

