Bilfirma indrømmer fejl: - Nogle kunder er blevet opkrævet for meget

Har du leaset din bil gennem Nykredit Leasing, der er ejet af Nykredit-koncernen, kan det være, at du får en henvendelse fra selskabet.

Nykredit Leasing har nemlig fundet fejl i selskabets beregninger af morarenter, hvilket har betydet, at kunder, som har betalt for sent, er blevet opkrævet for meget i den forbindelse.

Det oplyser Nykredit Leasing i en pressemeddelelse.

- Vi har fundet fejl i vores systemer omkring beregning af morarente, hvilket har betydet, at nogle kunder er blevet opkrævet for meget, siger Mik Kristensen, direktør i Nykredit Leasing, i pressemeddelelsen.

- Så snart vi blev opmærksomme på problemet, har vi standset opkrævningerne, rettet fejlene, og vi begynder nu at ringe til kunder, der har betalt for meget, for at kompensere dem. Det forventer vi at være færdige med inden udgangen af marts, siger direktøren.

De vil blive kompenseret

Leasingselskabet forventer at kunne identificere i alt cirka 1800 privatkunder og cirka 2900 erhvervskunder, som har betalt for meget. Samlet set har kunderne betalt omtrent 800.000 kr. for meget, hvilket gennemsnitligt svarer til rundt regnet 170 kr. pr. kunde.

I nogle af tilfældende er der beregnet morarenter af et for højt beløb, mens det i andre tilfælde skyldes, at der er brugt en for høj rentesats.

Selskabet oplyser, at de går så langt tilbage, som de kan, i søgningen efter kunder, som har været berørt af fejlene.

'Eftersom Nykredit Leasing har eksisteret siden 2001, vil alle nuværende kunder, der i perioden 2001-2020 har betalt for meget, blive kompenseret. Dette gælder også kunder, der har afsluttet kundeforholdet inden for de seneste fem år,' skriver Nykredit Leasing.

