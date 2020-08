Bilfirma overrasker: Vil producere 50 år gammel motor igen

Selvom udviklingen inden for bilindustrien går mere og mere i retning mod el- og hybridbiler, skal der være plads til at genoplive ikoniske motorer til entusiaster, mener britiske Jaguar.

Derfor genopliver briterne nu en seks-cylindret motor, som havde sin storhedstid i 1950'erne og 1960'erne.

Jaguar Classic, som er det traditionsrige bilfirmas afdeling for klassiske biler, oplever i disse år en stigende interesse blandt bilentusiaster for klassiske sportsvogne og potente motorer, og mange ønsker at renovere og genopbygge deres klassiske bil.

Netop derfor re-introducerer Jaguar Classic nu den berømte 3,8-liter XK motor, der sad i mange Jaguar-modeller fra 1950’erne og 1960’erne. Blandt andet den legendariske E-Type, men også XK150, XK150 S, MkIX, Mk2, MkX, E-type Series 1 og S-type.

Motoren sad blandt andet i den berømte Jaguar E-Type. Foto: Jaguar

Samme nummer

I mere end 50 år har ejere af disse biler været nødsaget til at renovere deres gamle 3,8 liters motorer, hvis de ville holde liv i deres klassiske bil - men nu begynder produktionen af de helt nye versioner efter de samme specifikationer som den gamle.

Hvis man kan dokumentere ejerskab af en af de biler med den originale motor, kan man i øvrigt få den nye motor med samme originale serienummer.

Den nye 3,8-liters Jaguar XK-motorblok koster 14.340 pund i Storbritannien og kan kun købes gennem Jaguar Classic Parts.

På Jaguar Land Rover Classic Works facility Coventry specialiseres blandt andet i genopbygninger af E-type Reborn og i at bygge nye originale Jaguar D Type-eksemplarer.

Jaguar Classic bygger og restaurerer klassiske modeller fra det britiske bilfirma. Foto: Jaguar

