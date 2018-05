Bilforhandler kørte galt: Nu udstiller han den smadrede bil i butikken

En amerikansk Toyota-forhandler slap med livet i behold, da han blev fanget mellem to lastbiler i en ny Toyota Camry. Bilen klarede ulykken så eksemplarisk, at den heldige forhandler nu har udstillet den

En bilsælger fra Arizona, USA, behøver nu kun pege hen på sin egen hvide Toyota Camry, når kunderne spørger ham, om bilmodellen er sikker.

Bilen har nemlig for nylig fået ham levende gennem en voldsom ulykke på motorvejen. En bedrift, bilen klarede så godt, at Toyota-forhandleren, som han arbejder for, nu har valgt at udstille den blandt forretningens øvrige, nye biler.

Det skriver mediet The Drive.

Kabinen forblev indtakt

Ulykken fandt sted, da sælgeren Ramon Suarez var på vej til lufthavnen for at hente en kunde. Undervejs blev hans bil ramt bagfra af en lastbil med så stor kraft, at bilen blev skubbet direkte op i en forankørende lastbil.

Både for- og bagende blev krøllet sammen ved ulykken, og i rigtig mange biler ville det samme sandsynligvis have gjort sig gældende for bilens passagerer. Utroligt nok forblev kabinen på den hvide Camry dog helt indtakt, og Ramon Suarez kunne efterfølgende stige uskadt ud af bilen.

Han kunne endda åbne døren helt som vanligt, for alle fire døre virkede fortsat som før.

Foto: Toyota of Surprise

Stærk platform

Ramon Suarez havde sandsynligvis en god portion held med i lommen den dag, men det havde uden tvivl også afgørende betydning, at bilens sikkerhedssystemer og teknologi fungerede helt efter bogen i den kritiske situation.

Hvilket naturligvis også er en af grundene til, at den havarerede bil nu udstilles.

Bilen er bygget på Toyotas skalerbare TNGA-platform - som Prius, C-HR og Auris også bygges på - som ved lanceringen for et par år siden blev fremhævet som stivere takket være brugen af stærkere materialer.

Dertil kommer, at bilens deformationszoner ifølge mediet The Drive har absorberet energien fra kollissionerne helt, som de skulle.

Foto: Toyota of Surprise

God reklame

Begge dele er uden tvivl nemmere at forklare, når man står ved siden af den hvide Camry, end hvis man skal vise billeder fra bilens officielle crashtest.

- Jeg tænkte, at det ville være god reklame at vise, at den her bil reddede et liv og gjorde alt det, den skulle i den proces, siger indehaveren af Toyota-forhandleren, Lewis Goldstein, til mediet The Drive.

Det er dog usikkert, om den hvide Camry får lov til at blive stående hos bilforhandleren. Forsikringsselskabet skal muligvis undersøge bilen, og Toyota-fabrikken i Kentucky har også vist interesse for at udstille den.

