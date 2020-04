Bilforhandlere forventer drastisk nedgang: - Det rammer hårdt

Coronakrisen rammer det danske bilsalg hårdt. Sådan lyder meldingen fra størstedelen af landets bilforhandlere.

Således forventer 9 ud af 10 bilforhandlere et drastisk fald i antal solgte biler i andet kvartal 2020 kontra 2019 som følge af coronakrisen. Det viser en ny medlemsundersøgelse udført af Autobranchen Danmark.

Det oplyser Autobranchen Danmark i en pressemeddelelse.

- De seneste bilsalgstal for marts 2020 viser, at antallet af nye biler indregistreret er faldet til 2013-niveau som følge af coronakrisen. Det rammer hele branchen hårdt i øjeblikket, siger Gitte Seeberg, adm. direktør hos AutoBranchen Danmark.

Situationen understreger et akut behov for likviditet blandt en lang række bilforhandlere og værksteder, der beskæftiger mange danskere bredt fordelt i hele landet, lyder meldingen fra Autobranchen Danmark.

- Politikerne bør udskyde inddrivelsen af registreringsafgiften på biler i mindst tre, men helst seks måneder. Det vil give et pusterum til mange trængte virksomheder. Vi har formentlig ikke set bunden endnu, og derfor er der stadig mange arbejdspladser på spil i autobranchen, siger Gitte Seeberg.

Væsentligt færre kontrakter

Hos De Danske Bilimportører viser salgstallene for nye biler, at marts-salget lå 1,2 procent under salget for februar måned 2020, og dermed kunne det se ud, som om bilsalget ikke er så hårdt ramt endnu, men det skyldes, at de aktuelle tal for marts 2020 er de faktiske leveringer af nye biler, og tallene afslører dermed ikke, om flere eller færre har købt en ny bil i marts.

Der er nemlig en forsinkelse i forhold til de nye kontrakter, som indgås med kunderne. Det skyldes en varierende leveringstid på bilerne, hvor nogle kunder får bilen få dage efter bestilling, mens andre biler har længere leveringstid.

- På nuværende tidspunkt er det vores vurdering, at antallet af nye kontrakter i marts er faldet med 40-60 procent, om end noget forskelligt for de enkelte kundetyper. Vores forventning til den kommende måned er en lidt lavere ordreindgang, også grundet påsken, og det vil resultere i betydelig lavere salgstal (leveringer) i de kommende måneder, skriver De Danske Bilimportører i pressemeddelelsen.

Det samlede salg for biler i EU faldt i sidste måned med 55 procent i forhold til samme måned sidste år. Årsagen er coronavirus, oplyser organisationen for europæiske bilproducenter, ACEA, der kalder det et 'dramatisk fald'.

Gang i det grønne salg

Hvor det forventes at gå hårdt ud over det generelle bilsalg, forventer godt halvdelen af respondenterne i Autobranchen Danmarks medlemsundersøgelse, at der bliver solgt ‘markant flere’ eller ‘lidt flere’ elbiler i andet kvartal 2020 sammenlignet med i 2019.

I medlemsundersøgelsen er det dog samtidig under to procent af respondenterne som tror på, at Danmark har én million elbiler i 2030, som er den politisk vision, der skabte den såkaldte transportkommission.

Salgstallene for nye biler fra marts viser, at respondenterne i undersøgelsen har noget at have deres grønne forventninger i.

I marts 2020 fik 1114 nye elbiler således asfalt under dækkene, hvilket er mere end en fordobling i forhold til marts 2019, der bød på 530 nye elbiler. Der er ikke kommet så mange nye elbiler på vejene på én måned siden december 2015, som var den sidste måned, inden afgiftsindfasningen trådte i kraft. Her blev der solgt 1554 elbiler.

