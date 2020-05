Bilforhandlere risikerer at brænde inde med biler

Coronaepidemien er en plage for danske erhvervsdrivende, og heller ikke landets bilforhandlere går fri.

Det danske bilsalg i marts var det laveste i syv år, og i en nylig medlemsundersøgelse foretaget af Autobranchen Danmark svarer 9 ud af 10 bilforhandlere, at de forventer et drastisk fald i antallet af solgte biler.

For at gøre ondt værre risikerer mange nyvognsforhandlere at brænde inde med biler, der skal være solgt inden 1. september.

Her bliver den nye WLTP-målemetode til at teste brændstofforbrug og CO2-udledning nemlig et lovkrav i alle nye biler. Dermed er det slut med at sælge biler, der gør brug af den gamle NEDC-metode. Ændringen gælder i alle EU-lande.

Det estimeres, at de danske bilforhandlere har i omegnen af 5000 biler af denne slags stående på lager.

Forlængelse er på tale

I Autobranchen Danmark er man i dialog med transportminister Benny Engelbrecht (S) om en forlængelse af tidsfristen. På ønskelisten er seks måneder ekstra.

- Det er meget vigtigt, at EU-kommissionen og medlemsstaterne finder en løsning på problemet, udtaler organisationens adm. direktør Gitte Seeberg i en pressemeddelelse.

- Vi skal ikke ud i en situation, hvor autobranchen taber mange penge på at sælge bilerne til spotpris inden 1. september eller eksportere disse med store tab. Derfor det yderst rimeligt at bede om en udsættelse af fristen.

Ifølge Autobranchen Danmark er der grund til at være fortrøstningsfuld, hvis man er bilforhandler. Brancheorganisationen melder om positive tilbagemeldinger fra både den danske regering og EU-Kommissionen.

