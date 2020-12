Bilforhandlere siger nej: Vil ikke sælge elbiler

Ud af USA's omkring 880 Cadillac-forhandlere har 150 valgt at stige nej tak til fortsat at være officiel Cadillac-forhandlere, da de ikke vil investere de penge, der skal til, for at de kan opgraderes til at være forhandlere af elbiler.

Det skriver Fox News.

General Motors (GM), som ejer Cadillac, gav for nyligt USA's Cadillac-forhandlere et ultimatum; Enten kunne de acceptere et tilbud om at blive købt ud af brandet, eller de kunne bruge cirka 200.000 dollars på opgraderinger til deres butik - herunder ladestationer og andet værktøj - for at gøre deres butikker klar til at sælge elbiler.

150 forhandlere har ifølge mediet valgt den første løsning, og det svarer til over 17 procent af forhandlerne.

Forhandlerne har ifølge personer tæt på indsatsen fået mellem 300.000 og 1 millioner dollars for at blive købt ud af Cadillac-brandet, og da flere af dem forhandler andre af GM's bilmærker, har Cadillac ikke udgjort størstedelen af forhandlernes salg.

Ifølge Fox News er bilforhandlernes nej til at forhandle elbiler et udtryk for den skepsis, som stadig findes i USA blandt forbrugere og forhandlere, i forhold til elbiler.

Stor satsning

Forhandlere af biler, som hører under brands ledet af General Motors, kan dog efter alt at dømme godt begynde at indstille sig på en elektrisk fremtid.

Bilkoncernen har således store elektriske fremtidsplaner.

General Motors har en vision om en 100 procent elektrisk fremtid inden for bilverdenen. Derfor investerer GM 2,2 milliarder dollars, svarende til lige under 15 milliarder danske kroner, i koncernens bilfabrik i Detroit-Hamtramck.

Det oplyser GM i en pressemeddelelse.

Målet er, at fabrikken skal omdannes til en elbilfabrik, hvor der skal bygges en bred vifte af 100 procent elektriske SUV'er og trucks.