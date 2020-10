Bilforhandlere: Usikkerhed om afgifter rammer bilsalget

Kigger man tilbage til tidligere tilfælde af politisk forhandlinger om fremtidige bilafgifter, vil man opdage, at usikkerheden om fremtidens bilafgifter har det med at forplante sig i bilsalget, der bremses eller direkte går i stå.

Og den nuværende politiske forhandling om fremtidens bilafgifter har også haft en effekt på bilsalget. Det viser en rundspørge foretaget af Autobranchen Danmark blandt organisationens medlemmer.

I rundspørgen svarer 7 ud af 10 bilforhandlere, at de har færre kunder, og at der bliver skrevet under på færre købsaftaler i denne efterårsferie sammenlignet med i 2019.

I undersøgelsen angiver 90 procent af respondenterne, at det dårlige bilsalg primært skyldes, at politikerne fortsat forhandler om nye bilafgifter.

Det oplyser Autobranchen Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi ser et tilsvarende billede hver gang, at politikerne debatterer bilafgifter. Hver gang går bilsalget i stå, og hver gang har det konsekvenser for forhandlerne. Denne gang bøvler bilforhandlerne ovenikøbet med en coronakrise. Forhandlingerne har snart varet en måned. Det er urimeligt over for en branche, der pt er sat skakmat. Vi har brug for en hurtig aftale, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i Autobranchen Danmark.

De rammes hårdest

Måske ikke overraskende er det især forhandlere af nye biler, der bliver ramt af usikkerheden.

Blandt dem oplever 79 procent, at der i denne efterårsferie underskrives færre aftaler end i efterårsferien 2019, og desuden har 39 procent af nyvognsforhandlerne indgået over 50 procent færre købsaftaler i denne efterårsferie sammenlignet med sidste år.

Ifølge Gitte Seeberg havde bilforhandlerne set frem mod en væsentligt bedre efterårsferie.

- Efterårsferien er traditionelt god at sælge biler i, fordi mange har fri og tid til at kigge på bil. I år må hovedparten af danskerne endda blive i landet og en stor del har netop fået udbetalt feriepenge, som kunne bruges til en ny bil, siger Gitte Seeberg.

