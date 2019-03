Bilgigant åbner for at bygge elbiler for konkurrenterne

Kapløbet om at udvikle billige og praktiske elbiler er for alvor spidset til, men det bliver efter alt at dømme uden genansættelser af koldkrigstidens gamle industrispioner.

Hos bilgiganten Volkswagen har man nemlig først meldt ud, at andre bilproducenter meget gerne må bygge elbiler på VW's særlige MEB-platform, og nu har bestyrelsesformand Herbert Diess så åbnet fabriksdørene en tand mere ved at sige, at VW også overvejer at stå for hele byggeprocessen.

Bestyrelsesformanden har ifølge mediet Auto Express luftet tankerne på biludstillingen i Genève.

- Bilproduktion vil blive overvejet, lad os sige det sådan. Jeg vil ikke sige, at vi ville investere i en fabrik specifikt (til at bygge biler for andre, red.), men hvis vi har overskydende kapacitet, og det giver økonomisk mening, så er det en mulighed, siger han ifølge mediet på biludstillingen.

Se også: Bilgigant vil fyre 5000

Ford er velkommen

Den første bilproducent uden for VW-koncernen, der vil gøre brug af MEB-platformen, bliver den tyske virksomhed e.GO Mobile, der blandt andet står bag en lille bybil.

Hvilken bil, e.GO Mobile vil bygge på platformen, vides endnu ikke, men ifølge Auto Express ser Herbert Diess det ikke som et problem, at bilerne kan blive direkte konkurrenter til VW's egne elbiler. På biludstillingen nævner bestyrelsesformanden selv Ford, som VW tidligere på året indgik samarbejde med om at udvikle og bygge varebiler og pickupper.

- Ford er en af vores rivaler i Europa, men hvis Ford vil bruge vores platform, så er vi parat til at hjælpe dem, siger han ifølge Auto Express.

VW's første elbil på MEB-platformen bliver ID. Den bliver på størrelse med en Golf, får en rækkevidde på omkring 500 kilometer og skal efter planen rulle ud på vejene næste år.

VW-koncernen forventer at bygge 22 mio. elbiler over de næste 10 år, og en stor del af disse skal bygges på MEB-platformen.

Se også: Skoda satser: Vil bygge 7000 ladestandere