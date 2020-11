Bilgigant afviser: Dette bliver ikke en elbil

Porsche har ikke planer om at lancere en elektrisk 911-model

Porsche har altid gået konservativt til værks i udviklingen af den berømte 911-serie. Men set i lyset af den generelle udvikling indenfor bilindustrien og det faktum, at Porsche med Taycan-modellen nu faktisk er begyndt at producere elbiler, kunne man måske tro, at en elektrisk udgave af 911'eren kunne være på vej.

Det bliver der dog ikke tale om lige foreløbigt, hvis nogensinde, fastslår Oliver Blume, som er adm. direktør i Porsche, ifølge Automotive News Europe.

- Lad mig være klar i mælet,; Vores ikon, 911'eren, vil have en forbrændingsmotor i lang tid fremover, siger han til mediet.

- 911 er et bilkoncept, der er skabt til forbrændingsmotoren. Det er ikke nyttigt at kombinere med rent elektrisk mobilitet. Vi tror på biler designet specifikt til elektrisk mobilitet, siger han.

At 911-modellen ikke ser ud til at blive 100 procent elektrisk er dog ikke ensbetydende med, at Porsche ikke har godt gang i elektrificeringen af deres modeller.

Flere af mærkets mest populære modeller, som Cayenne og Panamera, fås således allerede i opladelige udgaver, altså plug-in hybrider.

På modelprogrammet finder man også den 100 procent elektriske Taycan, som Porsche fra bunden har udviklet til at være en elbil, som Porsche altså ifølge direktøren mener er den rigtige måde at gøre tingene på.

Hvor der ikke er udsigt til en elektrisk Porsche 911, er det mere realistisk, at vi får en hybridudgave af sportsvognsikonet at se.

- I fremtiden for 911 er der gode idéer til en særlig type hybrid, en meget præstationsorienteret hybrid, hvor vi f.eks. bruger et 400-volt system til vores elmotor, siger Blume til Automotive News Europe.

- Det er mere eller mindre vores idé om, hvordan vi fortsætter med 911, siger han.

