Bilgigant afviser: 'Lamborghini er ikke til salg'

Efter at Volkswagen Group angiveligt har fået et bud på Lamborghini, fastslår bilgiganten nu, at det italienske mærke ikke er til salg

Det har længe været spekuleret i, at Volkswagen Group, som via Audi ejer Automobili Lamborghini, har gået med overvejelser om at sælge det italienske bilmærke fra.

Faktisk har Volkswagen Group også fået et bud på Lamborghini på hele 6,59 milliarder pund, svarende til lige under 56 milliarder kroner.

Men Volkswagen Group vil ikke sælge Lamborghini.

Det skriver bilmediet Autocar.

Bag det astronomiske bud står Quantum Group AG, som er et selskab med hovedkvarter i Zürich, og det London-baserede investeringsfirma Centrius Asset Management.

Beholde deres jobs

I det officielle bud, som Autocar har fået indsigt i, fra konsortiet til Volkswagen Group blev det lovet, at de nuværende Lamborghini-ansatte ville kunne beholde deres jobs i mindst fem år, ligesom købet ville skabe 850 nye jobs.

Men trods disse garantier bliver der ikke tale om et salg.

Audi, som også er ejet af Volkswagen Group, købte Lamborghini-mærket i 1998 fra det indonesiske firma Megatech, og der har ifølge Autocar været indikationer på, at Volkswagen Group var interesserede i at sælge mærket videre. Det er imidlertid ikke tilfældet, for over for Autocar understreger en talsperson fra Audi, at 'Lamborghini er ikke til salg'.

Lamborghini offentliggjorde for nyligt planerne om at lancere mærkets første fuld-elektriske bil i anden halvdel af årtiet, og allerede ved udgangen af 2024 vil hele modelprogrammet være elektrificeret.