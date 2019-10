Bilgigant afviser planer: 'Vi sælger ikke Lamborghini'

Volkswagen AG afviser, at de har planer om at afskibe eller sende Lamborghini på børsen

Til trods for verserende rygter har Volkswagen ingen planer om at sælge Lamborghini-mærket eller børsnotere det.

Det skriver Automotive News Europe.

Mediet Bloomberg berettede ellers, at Volkswagen AG gik med planer om at enten sælge mærket Lamborghini, som VW ejer, eller at børsnotere det i et forsøg på at forøge værdien af Volkswagen AG.

En talsperson for VW afviser dog ifølge Automotive News Europe, at der er planer om et salg eller en børsnotering af Lamborghini.

Spekulationerne er 'ubegrundede,' siger talspersonen for VW til Reuters søndag, skriver Automotive News Europe.

Tilbage i marts sagde Herbert Diess, som er adm. direktør for Volkswagen Group, at virksomheden var i gang med at gennemgå sin portefølje af mærker, som også inkluderer Ducati og Bentley, og derunder også, om de vil afhænde nogle af deres mindre vigtige virksomheder.

I sidste måned sagde Diess desuden, at bilproducenten arbejder på at frigøre ressourcer til udvikling og masseproduktion af elbiler.

Frigøre aktiver

Diess' plan er ifølge kilder, som Bloomberg har talt med, at frigøre aktiver i VW Group for at forøge markedsværdien for VW Group til 200 milliarder euro fra de 81 milliarder euro, som er værdien i dag, for at være mere konkurrence- og modstandsdygtige over for konkurrenter.

Lamborghinis udvidelse fra kun at producere superbiler til også at producere suv'en Urus har ifølge Automotive News Europe sandsynligvis medvirket til at øge Lamborghinis markedsværdi til omkring 11 milliarder dollars, men VW Group har altså ikke planer om at sælge brandet.

